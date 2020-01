Uscirà oggi 24 gennaio il nuovo e molto atteso album di J-Ax dal titolo Re-Ale, un album che mostra le mille sfaccettature del rapper affrontando argomenti sia seri che ironici e scherzosi. Tutto J-Ax in un album che abbiamo atteso forse anche un po’ più del dovuto, ma che finalmente è arrivato!

Sono diversi i brani dell’album che già conosciamo, come Tutto Tua Madre, singolo dedicato a Nickolas, figlio di J-Ax e di sua moglie Elaina Coker. Oppure La Mia Hit, frutto della collaborazione con Max Pezzali e rilasciata anch’essa come singolo all’inizio di questo mese. Entrambe faranno parte della tracklist di Re-Ale.

Numerose sono anche le critiche già sollevate, inevitabili per un rapper che parla apertamente nei suoi testi e, senza mezzi termini, che si schiera da questa o da quell’altra parte. Come è successo ad esempio per il brano Beretta, dove J-Ax ha parlato di una donna che uccide il marito dopo anni di sottomissione e di violenze. Una presa di posizione che ha fatto discutere, ma che il rapper difende con orgoglio:

Non sono per il dogma contro la legittima difesa, la mia visione shifta a seconda di quello che succede, la storia è presa dai fatti di cronaca e io giustifico il gesto della persona in questione. I giornali danno contro chi si fa giustizia da solo, io sono in una zona grigia, sono libertario e sono per leggi più morbide sulla legittima difesa

Non mancano nemmeno riferimenti alla collaborazione, ormai giunta al termine, con il collega Fedez, questione sulla quale J-Ax non si è mai espresso davvero, ma che ritroviamo nel brano Quando Piove, Diluvia. E poi ancora la dedica d’amore alla sua Milano, in Per Sempre nell’83, i riferimenti all’ascesa del rap nel panorama musicale in Mainstream e molto altro…

Re-Ale è un album che raccoglie tutti gli argomenti che stanno più a cuore a J-Ax, facendone un ritratto musicale di altissimo livello, anche e soprattutto emotivo.

Tracklist dell’album Re-Ale di J-Ax

1 Mainstream (La scala sociale del Rap)

2 Supercalifragili (Ft. Annalisa e Luca Di Stefano)

3 Quando piove, diluvia

4 Beretta (Ft. Boomdabash)

5 Pericoloso (Ft. Chadia Rodriguez)

6 La mia Hit (Ft. Max Pezzali)

7 Siamesi (Ft. Paola Turci)

8 ReAle

9 Cristoforo Colombo (Ft. Sergio Sylvestre)

10 Fiesta! (Ft. Il Cile)

11 Cuore a lato (Ft. Enrico Ruggeri)

12 Per sempre nel’83 (Ft. Il Pagante)

13 RedNeck (Ft. Jake La Furia)

14 Il terzo spritz

15 Sarò Scemo

16 A me mi (Ft. coro della scuola di musica Cluster Milano)

17 Ostia Lido

18 Tutto tua madre