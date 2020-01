Una storia che un po’ tutti conoscono e che è entrata nei cuori un po’ di chiunque: stiamo parlando de “I Tre Moschettieri“, originalmente romanzo di Alexandre Dumas, pubblicato nel lontano 1844. Come ogni altro classico che si rispetti, la storia originale di Dumas, che come si può intuire dal titolo parla di tre moschettieri Athos, Porthos e Aramis, a cui poi si aggiunge il protagonista del romanzo, D’Artagnan, ha conosciuto numerosissimi adattamenti cinematografici che hanno segnato la storia del cinema – sia in maniera positiva che non del tutto.

Sapete che troviamo le classifiche irresistibili, in particolare quelle che parlano del mondo del cinema, per cui oggi abbiamo voluto parlarvi un po’ di quei contenuti che hanno come protagonisti proprio loro, i tre moschettieri, ricreando la classifica dei migliori film di sempre con loro come protagonisti.

La storia dei riadattamenti di questa classica storia è davvero infinita: pensate che si parte dal lontano 1909, con il film “I Tre Moschettieri” di Mario Caserini, per poi continuare e arrivare fino al 2018 con il film “Moschettieri del Re – la Penultima Missione“, film italianissimo diretto da Giovanni Veronesi.

Più di cento anni di storia, più di cento anni di riadattamenti e incredibile impegno per riuscire a ricreare la storia di Dumas, che a volte è risultata molto simile all’originale, altre volte invece si è separata quasi completamente.

Ci hanno provato in tanti: la Disney in primo luogo, anche con un riadattamento animato. Ma ora senza indugio, vi lascio alla nostra classifica…

6. I tre moschettieri – 2011