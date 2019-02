L’adattamento della trilogia Queste Oscure Materie di Philip Pullman ha un nuovo teaser clip in cui possiamo dare un primo sguardo ai personaggi che entreranno in questo progetto.

La produzione della serie si è conclusa prima di Natale e la HBO ci ha regalato questa clip di 30 secondi solo ora…. cattivacci.

La serie vede coinvolti il ​​regista premio Oscar Tom Hooper, l’attrice Logan Dafne Keen nei panni di Lyra, così come Lin-Manuel Miranda nei panni di Lee Scoresby, la star di Luther Ruth Wilson nel ruolo di Mrs Coulter e poi James McAvoy come Lord Asriel e Clarke Peters come The Master.

Il trailer di Queste Oscure Materie mostra alcuni brevi frammenti di Tartar, Bolvangar, Trollesund.

“Volevamo che i fan avessero un piccolo assaggio di Queste Oscure Materie”, ha detto in un comunicato stampa Jane Tranter, produttore esecutivo di Bad Wolf. “Oltre a Lyra, ci sono molti altri mondi da scoprire all’inizio di questo epico viaggio.”

Ovviamente si tratta del primo progetto in cui la trilogia dei libri di Pullman diventerà una serie TV. In passato fu adattata al film The Golden Compass del 2007.

La trama di Queste Materie Oscure

Secondo la sinossi ufficiale della BBC, la serie segue le vicende di Lyra Belacqua, un’orfana che vive in un universo parallelo in cui scienza, teologia e magia si intrecciano. Lei decide di andare alla ricerca di un amico rapito e in quest’avventura scopre che dietro si cela una trama sinistra che coinvolge altri bambini rapiti.

Successivamente la sua ricerca si trasformerà in una missione che l’aiuterà a conoscere il misterioso fenomeno chiamato Dust. Nel suo viaggio si unirà Will, un ragazzo che possiede un coltello in grado di tagliare le finestre tra i mondi.

“Mentre Lyra scopre la verità circa i suoi genitori e sul suo destino profetizzato, i due giovani sono coinvolti in una guerra contro i poteri celesti che attraversa molti mondi”, continua la sinossi.

La prima stagione della serie sarà composta da otto episodi, e pare che il team sia già al lavoro per la seconda stagione. L’account Twitter ufficiale dello show ha confermato questa notizia non molto tempo fa.

Data di uscita di Queste Materie Oscure

Queste Materie Oscure dovrebbe uscire entro la fine dell’anno negli Stati Uniti. Non si conosce ancora una data certa per l’Italia.