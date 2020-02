Arriverà il 1 Maggio il nuovo album di Alanis Morissette che non ne rilascia uno dal lontano 2012. Di “Such Pretty Forks in the Road” -questo il titolo del disco- ci ha già fatto ascoltare “Reasons I Drink”, nel quale esponeva il suo difficile rapporto con le dipendenze.

A distanza di un paio di mese arriva il secondo singolo “Smiling”. Il brano era stato originariamente scritto per il musical di Broadway “Jagged Little Pill”, che si era ispirato proprio all’album di debutto della cantante.

Alanis non solo ha deciso di inserirlo nel nuovo progetto, ma quest’ultimo prende il nome proprio da una frase inserita all’interno di questa canzone. La cantante è nota per affrontare nei suoi testi temi personali, non avendo paura di mettersi a nudo parlando delle sue fragilità, dei suoi sbagli e dei suoi tentativi di farcela, nonostante tutto.

Anche in “Smiling” ricorre il tema della caduta, del toccare il fondo. Questo pero’ non sarà motivo di sconfitta, anzi, la cantante continuerà a percorrere la sua strada.

“Questo è il primo sbandieramento della mia bandiera bianca

Questo è il rumore del mio toccare il fondo

Questa è la mia arresa, se così vuoi chiamarla

Nell’anatomia della mia caduta

E io continuo a sorridere

A muovermi

Non posso stare seduta” Estratto dal testo di Smiling di Alanis Morissette

Prima di rilasciare il secondo singolo, Alanis ha condiviso sui suoi profili social anche la copertina dell’album e la sua tracklist.

Tracklist di “Such Pretty Forks in the Road”.

1. Smiling

2. Ablaze

3. Reasons I Drink

4. Diagnosis

5. Missing The Miracle

6. Losing The Plot

7. Reckoning

8. Sandbox Love

9. Her

10. Nemesis

11. Pedestal

Annunciato inoltre il tour che la vedrà tornare anche in Italia il prossimo 15 Ottobre al Mediolanum Forum di Assago. La vendita dei biglietti aprirà questo venerdì, se interessati QUI il link.

In attesa di poter ascoltare l’intero disco e di vederla sul palco italiano, godiamoci “Smiling”, il nuovo singolo di Alanis Morissette attualmente disponibile sulle piattaforme digitali.

Traduzione del testo di Smiling di Alanis Morissette

[Verso 1]

Questa è una vita di estremi

I suoi lati sono viscidi e attraenti

Questi sono i miei posti fuori dai binari

E questa, un vago ricordo di una caduta

Ricordo vagamente chi ho deluso

Stavo solo provando a farcela

[Pre-Ritornello]

Questo è il primo sbandieramento della mia bandiera bianca

Questo è il rumore del mio toccare il fondo

Questa è la mia arresa, se così vuoi chiamarla

Nell’anatomia della mia caduta

[Ritornello]

E continuo a sorridere

Continuo a muovermi

Non posso stare seduta

[Verso 2]

Io, il noto abitante del fondo

Io, l’esploratrice poco coraggiosa delle altezze

Attratta fino a farmi sopraffare

[Pre-Ritornello]

Questo è il primo sbandieramento della mia bandiera bianca

Questo è il rumore del mio toccare il fondo

Questa è la mia arresa, se così vuoi chiamarla

Nell’anatomia della mia caduta

[Ritornello]

E continuo a sorridere

Continuo a muovermi

Non posso stare seduta

[Bridge]

Delle così belle divisioni in strada

Su questa serie ininterrotta su cui continuo a balzare

La vita mi ricorda promesse che passano davanti agli occhi

[Pre-Ritornello]

Questo è il primo sbandieramento della mia bandiera bianca

Questo è il rumore del mio toccare il fondo

Questa è la mia arresa, se così vuoi chiamarla

Nell’anatomia della mia caduta

[Ritornello]

E continuo a sorridere

Continuo a muovermi

Non posso stare seduta

Testo di Smiling di Alanis Morissette

[Verse 1]

This is a life of extremes

Both sides are slippery and enticing

These are my places off the rails

And this, my loose recollection of a falling

I barely remember who I failed

I was just trying to keep it together

[Pre-Chorus]

This is my first wave of my white flag

This is the sound of me hitting bottom

This my surrender, if that’s what you call it

In the anatomy of my crash

[Chorus]

And I keep on smiling

Keep on moving

Can’t stand still

[Verse 2]

Me, the notorious bottom dweller

Me, the ceiling-less brave explorer

Lured to the ends of overwhelm

[Pre-Chorus]

This is my first wave of the white flag

This is the sound of me hitting bottom

This my surrender, if that’s what I call it

In the anatomy of my crash

[Chorus]

And I keep on smiling

Keep on moving

Can’t stand still

[Bridge]

Such pretty forks in the road

On this continuum I’ve been bouncing

Life flashing promise before my eyes

[Pre-Chorus]

This is my first wave of the white flag

This is the sound of me hitting bottom

This my surrender, if I can bare it

In the anatomy of my crash

[Chorus]

And I keep on smiling

Keep on moving

Can’t stand still