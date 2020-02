In attesa di ascoltare interamente il suo nuovo album “Feat – Stato di Natura”, in uscita il prossimo 13 Marzo, Francesca Michielin ha pensato di deliziare il pubblico con alcuni brani tratti da esso: il primo di questo è “Gange“.

Per farlo ha pensato bene di organizzare tre serate live nella città di Milano, dove andrà a presentare tre delle undici collaborazioni che comporranno il disco. Il primo appuntamento si è tenuto al Rocket dove la cantante ha messo in scena un “Vintage Electro Set”, come ha voluto definirlo.

La canzone presentata è stata “Gange”, che la vede affiancarsi al rapper Shiva. Un set “un po’ elettronico, un po’ digitale, analogico e vintage” ha sottolineato prima di chiedere al pubblico di ballare e divertirsi, scopo principale per il quale ha voluto organizzare questi eventi.

Il brano parla della facilità con cui spesso ci si butta in alcune situazioni, pur essendo coscienti di come potrebbero andare a finire. Nel mentre ci si appiglia alla speranza, finchè inevitabilmente ci si ritroverà a essere nuovamente scottati.

“Tu lo sai che ormai non sento niente, perché sento troppo

Non capisco mai mai, che quando è troppo è troppo

E ci spero sempre perché so che hai torto marcio

E ci spero finché non sarà di nuovo tutto morto

[…]

Mi sono rotta sai, di provare una nuova scossa

E poi, sentire quanto scotta” Estratto dal testo di Gange di Francesca Michielin

Il nuovo album andrà a mettere in musica la dualità di Francesca, che ha annunciato di voler unire le due versioni della propria personalità artistica: quella più classica e quella più urban.

Prima di “Gange” il pubblico aveva avuto modo di avere un primo assaggio del nuovo progetto con “Cheyenne”, il brano co-scritto insieme a Mahmood e prodotto da Charlie Charles, che risulta essere il protagonista di questo featuring.

La cantante ha ufficializzato il secondo appuntamento live, al Serraglio di Milano, per quello che è stato definito un “Urban Orchestral Set” e che vedrà la presentazione del brano “Riserva Naturale” insieme ai Coma_Cose.

L’evento si dovrebbe tenere questo giovedì 27, tuttavia a causa delle norme attuate sul territorio per il Coravirus potrebbe essere alta la possibilità di cancellazione. Tutte le informazioni verranno prontamente pubblicate sui profili social di Francesca.

Per ora potete godervi l’ascolto di “Gange” e farci sapere cosa ne pensate!

Testo di Gange di Francesca Michielin

[Intro]

Non cambi mai-ai-ai, mai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Gang, yah

[Verso 1]

Ti sto pensando più dei soldi (cash), ah

A piedi nella mia vita le tue amiche parlano di me

La strada è difficile oggi

Se ti chiedo di ballare sembro uno sciocco perché tu non ci verrai

Preferisci un Panamera o un Panerai

Ti senti una ragazza cattiva se lo fai

Il nostro cuore è buono fuori non lo diresti

Io mi faccio incasinare dalle curve e dai gesti

Tu sei ovunque e fai perdere la testa

Io ho invece solo le collane

Scheletri dentro l’iPhone

E il tuo sguardo nei ricordi

[Pre-Ritornello]

Mi sono rotta sai

Di provare una nuova scossa e poi

Sentire quanto scotta

E non capire che mi scoccia

Ogni goccia d’acqua stasera è una lacrima

[Ritornello]

Tu che ne sai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Mi ferirai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Lo sai

Io per te ho già perso la testa

Non riesco manco a respirare

Non cambi mai-ai-ai-ai-ai-ai

Il mio sguardo resta nei tuoi ricordi

[Verso 2]

Tu lo sai che ormai non sento niente

Perché sento troppo e non capisco mai mai

Che quanto è troppo è troppo

E ci spero sempre perché so che hai torto marcio

E ci spero finchè non sarà di nuovo tutto morto

E mentre mi sporco di mascara queste guance

Piove e vorrei lavare via tutto come dentro il Gange

Ora lascia che sia il tempo a dirti se ho ragione

Lascia che sia tutto questo a consumarti le parole

[Pre-Ritornello]

Mi sono rotta sai

Di provare una nuova scossa e poi

Sentire quanto scotta

E non capire che mi scoccia

Ogni goccia d’acqua stasera è una lacrima

[Ritornello]

Tu che ne sai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Mi ferirai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Lo sai

Io per te ho già perso la testa

Non riesco manco a respirare

Non cambi mai-ai-ai-ai-ai-ai

Il mio sguardo resta nei tuoi ricordi

[Bridge]

Ti sto pensando più dei soldi

Più del cash, più del grano, più del cash, più del grano, più del cash, più del grano, ehi

La strada è difficile oggi

Più del cash, più del grano, più del cash, più del grano, più del cash

Se ti chiedo di ballare tu non ci verrai

E il tuo sguardo resta nei miei ricordi

La fama non è tra le cose più care

Il mio nome è tatuato sulle altre

Se finisce allora quanto è importante

La strada è difficile oggi

Lo sai

[Ritornello]

Tu che ne sai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Mi ferirai-ai-ai-ai-ai-ai-ai-ai

Lo sai

Io per te ho già perso la testa

Non riesco manco a respirare

Non cambi mai-ai-ai-ai-ai-ai

Il mio sguardo resta nei tuoi ricordi