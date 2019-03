Il futuro della serie pare ancora essere incerto, persino per il cast

A quanto pare, quando si tratta di sapere quando e sopratutto se la seconda stagione di The Umbrella Academy verrà mai rilasciata sui piccoli schermi, il cast della fortunatissima serie Netflix pare saperne tanto quanto noi. Purtroppo.



Da quanto è stato rivelato ai microfoni del MCM Comic Con, tenutosi a Birmingham oggi 24 marzo, ancora non è stato discussa la realizzazione di una possibile seconda stagione della serie.



Tom Hopper (interprete di Numero Uno, nonché Luther Hargreeves) e Emmy Raver-Lampman (Numero tre aka Allison Hargreeves nella serie) hanno infatti confessato di non avere la benché minima idea delle sorti della serie, benché sperino in un suo proseguimento.



Ad ogni modo, gli attori sono completamente consapevoli del grande successo riscosso dalla serie a livello internazionale, seppur rivelino una certa sorpresa sul accoglimento del pubblico. Emmy ha infatti affermato:

Non c’è dubbio: ne sono rimasta scioccata. Non siamo sicuri delle proporzioni numeriche, dato che Netflix tiene ben nascosto i propri dati e statistiche, ma noi siamo comunque entusiasti del riscontro ottenuto.

Tom ha inoltre aggiunto:

È fantastico vedere il positivo riscontro del pubblico, è sicuramente un segno [del successo della serie].

Prima di venire qui oggi [al MCM Comic Con di Birmingham] mi ero potuto fare una vaga idea del positivo accoglimento della serie, grazie sopratutto a Internet e a tutte le persone che per strada mi hanno fermato e detto “ho guardato la serie amico, è fantastica!“. Ma oggi ho potuto constatare in prima persona il caloroso responso del pubblico, ed è stupendo vedere quanto le persone siano entusiaste della serie.

The Umbrella Academy è disponibile su Netflix dal 15 febbraio 2019.

Se interessati, vi invito a leggere la recensione della prima stagione della serie fatta dalla redazione di Wonder Channel, disponibile al seguente link!