In questo momento in cui siamo tutti costretti in casa, con le sale cinematografiche chiuse a causa della pandemia di Coronavirus, ai film ci pensa per fortuna Amazon Prime Video Cinema, aprendo le porte ai film destinati al cinema! La piattaforma digitale di Amazon, infatti, sarà una delle prime che si apre al cinema on demand, mettendo a disposizione i titoli che al momento non possono essere presentati in sala.

Prima di entusiasmarvi troppo però, bisogna specificare che in questo momento il Prime Video Cinema è presente solo negli Stati Uniti ma nulla ci vieta di pensare che, se la cosa ha un buon riscontro, potrebbe arrivare presto anche qui da noi.

L’utilizzo di Prime Video Cinema è molto semplice. Per gli iscritti a Prime Video, è presente una nuova sezione Cinema dove si può accedere ai “In-Theater Purchase”.

Quali film sono presenti su Amazon Prime Video Cinema?

Al momento si trovano presenti in catalogo alcuni film che sarebbero dovuti uscire in sala ma non hanno modo di farlo, ma anche titoli che sono rimasti così pochi giorni in programmazione da non aver avuto modo di guadagnare l’incasso sperato.

I titoli a disposizione per il momento sono abbastanza limitati, ma molto probabilmente ne verranno aggiunti presto degli altri. Si possono vedere su Prime Video Cinema, negli Stati Uniti, L’Uomo Invisibile, The Hunt ed Emma e in più il nuovo film Disney-Pixar Onward.

Il costo per il servizio on demand è di 19,99 dollari per film, e dal momento dell’acquisto si hanno 30 giorni a disposizione per poter guardare il film. Un volta iniziata la visione, il film resterà disponibile per sole 48 ore prima che l’acquisto scada.

L’iniziativa presa da Prime Video per questa improvvisata sezione video ci sembra davvero interessante, soprattutto in questo periodo in cui il settore cinematografico rischia davvero di subire perdite immense. Quando questa pandemia che sta bloccando il mondo intero sarà finita, sarà difficile rialzarsi senza subire i danni di uno stop così severo. Ben vengano quindi le iniziative di questo tipo, che speriamo arrivino presto anche da noi.

E tu cosa ne pensi della pubblicazione on demand di film dedicati al cinema? Utilizzeresti Prime Video Cinema? Faccelo sapere nei commenti.