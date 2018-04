Guarda l’episodio completo con Christina Aguilera al Carpool Karaoke

Christina Aguilera al Carpool Karaoke

Christina Aguilera si è seduta sul sedile del passeggero per essere l’ospite principale del nuovissimo episodio di “Carpool Karaoke“, il programma di James Corden trasmesso su “The Late Late Show with James Corden” su CBS ieri sera. La diva pop bionda platinum ha cantato i suoi più grandi successi come “Fighter”, “Dirrty”, “Genie in a Bottle” o “Beautiful” durante il classico giro in SUV sulle strade della soleggiata Los Angeles con l’esilarante conduttore televisivo britannico.

Nelle parti non cantate dell’episodio, Christina ha parlato dei suoi giorni al Mickey Mouse Club con Britney Spears e Justin Timberlake e ha dato a James Corden una rapida lezione vocale.

Sfortunatamente non si è parlato del suo nuovo album o della sua imminente collaborazione con Demi Lovato, “Fall in Line“.