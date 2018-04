Reunion One Direction: uno scambio di tweet tra Liam e Louis riaccende le speranze

Un interessante scambio di scherzosi tweet riaccende le speranze dei fan degli One Direction: la reunion è vicina?

La si aspetta sin dal primo momento in cui gli One Direction hanno deciso di intraprendere le carriere da solisti. La tanto sperata reunion potrebbe essere vicina? Per il momento non ci sono certezze, ma un curioso scambio di messaggi su Twitter tra Liam Payne e Louis Tomlinson fa sognare ad occhi aperti tutti i fan più affezionati.

Lo scambio di Tweet tra Liam e Louis

A dare il via al fomento, è stato un tweet di Louis Tomlinson che ha scritto al suo amico Liam “Svegliati, testa di ca**o, e chiamami!“. Il tono scherzoso e la “fretta” di Louis hanno incuriosito ed attratto l’attenzione dei fan, ma quello che ha dato fuoco alla speranza di una reunion è di sicuro la risposta di Liam Payne.

Liam infatti non ha tardato a rispondere al tweet dell’amico, scrivendo “Sono stato sveglio per ore, lo sai, e si è fatto tardi. Sto per rispondere al tuo messaggio“.

I’ve been up for hours you knob I was running late and I’m just about to reply to your text 🤷🏻‍♂️ — Liam (@LiamPayne) 23 aprile 2018

Bisogna mettere in conto che i due cantanti, probabilmente, vorranno solo scambiarsi novità sui loro prossimi lavori, ma il cuore e l’immaginazione dei fan più accaniti non può non sperare in qualcosa in più.

In molti, infatti, hanno interpretato lo scambio di messaggi e il contenuto degli stessi in un segno evidente della reunion degli One Direction.

Ultimamente lo stesso Liam Payne ha parlato della reunion come un fatto certo, con uno show grandissimo che raccoglierà ben 5 concerti, e l’amichevole scambio di messaggi non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco. Per il momento, quindi, nessuna certezza, anche perché nessuno dei due ragazzi si è sbilanciato oltre questa due frasi scherzose e amichevoli. Non resta che incrociare le dita e sperare.

Le carriere soliste

Intanto le carriere soliste di Liam e Louis proseguono. Il primo ha pubblicato il nuovo singolo “Familiar” soltanto pochi giorni fa; il secondo a breve lancerà il suo album da solista dopo i singoli “Just Hold On“, “Back To You“, “Just Like You” e “Miss You“.