Sam Smith: Il mio sogno? Aprire un negozio di fiori

Il cantante Sam Smith ha un vero sogno nel cassetto, aprire un negozio di fiori e diventare fiorista. “I fiori mi rendono felice”

A rivelare il suo sogno per il futuro è stato lo stesso Sam Smith, che al George Ezra & Friends ha avuto modo di parlare di come vorrebbe vedersi un domani.

L’autore di “Stay With Me” ha raccontato di desiderare un coffee shop a Londra, con un negozio di fiori sul retro, dove potersi rifugiare nei momenti più belli. Pare infatti che il romantico cantante ami molto i fiori e che sappiamo renderlo felice.

Penso di voler aprire un negozio di fiori, davvero. I fiori mi rendono felice. Una caffetteria che ha un negozio di fiori sul retro. E quando ho tempo libero andrò a lavorare come fioraio. Penso che prima farò un corso di fiorista. Ho un’idea per un logo e tutto il resto…

Ma un futuro tra i fiori non è l’unico immaginato da Sam Smith, che andando avanti con il suo intervento, ci ha regalato un’altra bellissima scena di come si immagina nel futuro.

Il mio obiettivo nella vita è quello di diventare molto lentamente, questo vecchio cantante folk gay che indossa il kaftano e fuma erba e ha la barba, cantando solitarie canzoni d’amore. Questo è il mio obiettivo!

Un’immagine ancora più poetica e simpatica di quello che immagina Sam per il suo futuro.

Per il momento il cantante è in giro per il mondo con il tour del suo ultimo disco “The Thrill Of It All“, ma promette di non restare troppo fermo. La sua volontà è quella di rimettersi subito a fare musica. Quindi niente paura, Sam Smith non tarderà a regalarci altra buona musica.