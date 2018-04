Un’anziana signora lascia in eredità 10 milioni di dollari alla sua radio preferita

La donna, ben nota dallo staff dell’emittente, prima di morire aveva detto alla direttrice Betsy Troutman, che avrebbe voluto inserire la radio nel suo testamento. E così è stato.

Ancora oggi la Troutman è incredula e commossa quando racconta l’accaduto:

“Era giovane e ho detto “Oh, è fantastico. Ti ringrazio tanto”, ma non pensavo che sarebbe andata così. Quando l’avvocato mi ha comunicato la cifra ero scioccata ed ho iniziato a piangere. Il pensiero che lo abbia fatto è ancora incredibile per me. Ciò cambia tutto il nostro mondo e ancora mi emoziono se ci penso”