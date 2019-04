I film realizzati da Netflix saranno autorizzati a competere per gli Oscar anche in futuro. Così ha annunciato l’Accademia che ha decretato la prima vittoria per tutti i servizi di streaming.

L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences – l’organizzazione che decide chi premiare agli Oscar – ha votato mercoledì per la riconferma delle regole tutt’ora vigenti.

La decisione arriva dopo un acceso dibattito.

In pratica si discuteva se fosse giusto o meno premiare un film che prima di essere riprodotto sui grandi schermi era stato già visualizzato su internet.

Il consiglio di amministrazione dell’Accademia ha affermato che le regole esistenti, secondo le quali un film deve essere riprodotto al cinema solo per sette giorni per qualificarsi, saranno riconfermate.

“Sosteniamo l’esperienza teatrale come parte integrante dell’arte cinematografica”, ha dichiarato John Bailey, presidente dell’Accademia.

Alcuni proprietari di sale cinematografiche si sono lamentati del fatto che le brevi riproduzioni porteranno al declino i cinema e sempre più persone inizieranno a vedere da casa i film, usufruendo quindi di servizi di streaming come Netflix o Amazon, invece di acquistare il biglietto per vederlo al cinema.

“Se danneggi il nostro business e ci porti via il 10% dei nostri clienti, non saremo in grado di reinvestire quei soldi nell’esperienza teatrale”, ha dichiarato Greg Marcus, amministratore delegato di The Marcus Corporation, proprietario di una delle catene cinematografiche più famose negli Stati Uniti.

Alcuni registi, tra cui Steven Spielberg, si sono schierati dalla parte dei proprietari delle sale cinematografiche e hanno affermato che i film proiettati principalmente sul piccolo schermo dovrebbero competere solo per i premi televisivi, come gli Emmy.

In pratica Steven Spielberg crede che i film che non sono proiettati nei cinema – o mostrati solo brevemente – non dovrebbero essere ammessi agli Oscar.



Ma i soci di Netflix e servizi simili hanno affermato che la loro offerta potrebbe coesistere con i cinema.

La vendita dei biglietti nel 2018 ha raggiunto la cifra record di 41 miliardi di dollari a livello globale e 12 miliardi di dollari negli Stati Uniti e in Canada.

“Non stiamo parlando di un settore che sta fallendo”, ha detto Tim Richards, CEO dei cinema Vue International.

A febbraio, Netflix ha vinto tre Oscar per il film Roma, trasmesso tre settimane dopo un limitato debutto presso le sale cinematografiche.

Netflix aveva tweettato all’epoca che “amava il cinema” ma che supportava anche le persone che non potevano permettersi di andarci.

Il signor Bailey ha detto che la regola potrebbe essere rivisitata l’anno prossimo.

“Abbiamo in programma di studiare ulteriormente i profondi cambiamenti che si verificano nel nostro settore e rivedere queste discussioni con i nostri membri anche l’anno prossimo”, ha detto.

E voi che ne pensate riguardo ai servizi di streaming. Meritano di vincere gli Oscar o stanno distruggendo effettivamente il mondo del cinema?