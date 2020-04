Alicia Keys ha debuttato un nuovo brano, “Good Job”, e lo ha fatto partecipando alla campagna che la CNN ha messo in atto per omaggiare tutti coloro che stanno combattendo contro il COVID-19.

La cantante ha ammesso di aver scritto questa canzone alcuni mesi fa e di come sia stata ispirata dalle persone che fanno parte della sua vita: da sua madre, alla nonna, ad alcuni amici. Con l’evolversi dell’emergenza Coronavirus si è resa conto di quanto potesse rappresentare anche qualcosa di più.

“Molte volte le persone non sentono di star facendo un buon lavoro. Si sentono come sott’acqua e non riescono a vedere dinnanzi a sé un giorno più luminoso”

Da qui la volontà di dedicarla alle figure professionali e a tutte quelle persone che hanno dato e continuano a dare anima e corpo in questa crisi: dai medici, agli assistenti sanitari, ma anche gli insegnanti, i genitori, tutti coloro che fanno del loro meglio per aiutare chi li sta accanto e i quali spesso sentono quasi di non star facendo abbastanza.

“Tutto il giorno in piedi

Difficile mantenere quell’energia

Lo so

Quando sembra la fine della strada, tu non lasci andare

Tu vai avanti

Sei il motore che fa muovere tutte le cose” Estratto dal testo di Good Job

Alicia ha preso parte alla “Campagna degli Eroi” della CNN, debuttando il brano proprio sul canale americano. Immagini di lavoratori e persone comuni muniti di mascherine insieme ad attimi di vita catturati in queste settimane, si sono alternate a quelle della cantante che ha regalato al pubblico un’emozionante esibizione al pianoforte.

Esibizione di Good Job di Alicia Keys per la CNN

I wrote this for all the people that work so hard & never hear the words Good Job. I believe in us though, I believe in the way we are showing up for each other & caring 👏🏽👏🏽👏🏽

⁣

Love to @therealswizzz @thekingdream & #AvenueBeatz for creating this w/ me 💜💜Thank you @CNN pic.twitter.com/UBSFV63CyR — Alicia Keys (@aliciakeys) April 24, 2020

La CNN si impegnerà ogni settimana a celebrare e ringraziare pubblicamente coloro che quotidianamente si impegnano a fronteggiare questa situazione e aiutare chi ne ha più bisogno.

Traduzione del testo di Good Job di Alicia Keys

[Verso 1]

Tu sei il motore che muove ogni cosa

E sei sempre in maschera, il mio eroe

Vedo la tua luce nel buio

Mi sorridi anche se tutti sappiamo che è dura

Non c’è nessun modo per ripagarti

Benedetto il tuo cuore, sappi che ti amo per questo

Onesto e altruista

Non so se questo aiuta ma

[Ritornello] X2

Buon lavoro

Stai facendo un buon lavoro

Stai facendo un buon lavoro

Non abbatterti troppo

Il mondo ha bisogno di te ora

Sappi che sei importante

Importante, importante, sì

[Verso 2]

Le sei del mattino

E appena varchi la porta

Tutti hanno bisogno di te di nuovo

Il mondo è fuori controllo

Non è come suona

Quando tu non sei nei paraggi

Tutto il giorno in piedi

Difficile mantenere quell’energia

Lo so

Quando sembra la fine della strada, tu non lasci andare

Tu vai avanti

[Pre-Ritornello]

Tu sei il motore che muove ogni cosa

E sei sempre in maschera, il mio eroe

Vedo la tua luce nel buio

Mi sorridi anche se tutti sappiamo che è dura

Non c’è nessun modo per ripagarti

Benedetto il tuo cuore, sappi che ti amo per questo

Onesto e altruista

Non so se questo aiuta ma

[Ritornello] X2

Buon lavoro

Stai facendo un buon lavoro

Stai facendo un buon lavoro

Non abbatterti troppo

Il mondo ha bisogno di te ora

Sappi che sei importante

Importante, importante, sì

[Bridge]

Le madri

I padri

Gli insegnanti che ci raggiungono

Da estrani ad amici

Quello si mostra alla fine

Dal basso verso l’alto

Tutti coloro che ci ascoltano

Questo è per voi

Mi rendete coraggiosa

[Ritornello] X2

Buon lavoro

Stai facendo un buon lavoro

Stai facendo un buon lavoro

Non abbatterti troppo

Il mondo ha bisogno di te ora

Sappi che sei importante

Importante, importante, sì

Testo di Good Job di Alicia Keys

[Verse 1]

You’re the engine that makes all things go

And you’re always in disguise, my hero

I see your light in the dark

Smile in my face when we all know it’s hard

There’s no way to ever pay you back

Bless your heart, know I love you for that

Honest and selfless

I don’t know if this helps it but

[Chorus] X2

Good Job

You’re doing a good job

You’re doing a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter

Matter matter yeah

[Verse 2]

Six in the morning

And soon as you walk through that door

Everyone needs you again

The world’s out of order

It’s not as sound

When you’re not around

All day on your feet

Hard to

Keep that energy

I know

When it feels like the end of the road

You don’t let go

You just press forward



[Pre-Chorus]

You’re the engine that makes all things go

Always in disguise, my hero

I see a light in the dark

Smile in my face

When we all know it’s hard

There is no way to ever pay you back

Bless your heart

Know I love you for that

Honest and selfless

I don’t know if this helps it but

[Chorus]X2

Good Job

You’re doing a good job

You’re doing a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter

Matter matter yeah

[Bridge]

The Mothers

The Fathers

The Teachers that reach us

Strangers to friends

That show up in the end

From the bottom to the top

The listeners that hear us

This for you

You make me fearless

[Chorus]

You’re doing a good Job

You’re doing a good job

You’re doing a good job

Don’t get too down

The world needs you now

Know that you matter

Matter matter yeah