Aprile è stato un grande mese per Becky G. La 23enne qualche settimana fa ha pubblicato un singolo molto interessante in lingua inglese dal titolo “They Ain’t Ready” e ora mostra le sue abilità di rapping spagnolo in “Muchacha“. Si tratta di una collaborazione con il duo cubano Gente De Zona.

Questo nuovo singolo della superstar di Mala Santa è un vero e proprio jam da ballare nelle feste in spiaggia appena verranno organizzate di nuovo. Data l’enorme popolarità di Becky su YouTube (ha molti video con oltre un miliardo di visualizzazioni), anche quest’ultimo film crediamo che possa fare bene nel tuvo. All’inizio della clip ci ha ricordato Michelle Rodriguez di Fast and Furious e poi dopo una preghiera si è trasformata in una ragazza meno da officina e più da serata.

Becky G nel video di Muchacha.

A Becky G non piace trascorrere tutte le sue giornate ricoperta del grasso dei cingolati. La cantante sogna anche di sperimentare una vita un tantino più glamour. E la nostra eroina ha finalmente una possibilità grazie a un miracolo in stile cenerentola. Al posto di un vestito da principessa si ritrova una jeep e un abito sexy… che farà felice tutti quelli che balleranno insieme a lei nelle scene finali del video musicale. La scenografia del video è abbastanza simpatica e nella clip è presente anche una coreografia.

Becky G e i Gente de Zona hanno commentato con Billboard questa nuova canzone:

“Fatto divertente: sono cresciuta praticamente in una piccola discarica”, dice. “Sono sempre stata in garage, giocando con i vari attrezzi.”

“Il modo in cui la canzone incorpora la parola ‘muchacha’ è molto speciale”, afferma Delgado, cantante dei Gente de Zona. “Muchacha, Mu-Cha-Cha è in realtà una clave cubana [un modello ritmico cubano]. Quindi ci siamo davvero identificati con questo concetto di melodia per scrivere la canzone. Puoi fare una clave in mille modi, ma è difficile farlo con una parola.”

Anche Sony ha adorato la canzone e ha suggerito alla band di invitare Becky G per una possibile collaborazione. Becky G l’ha adorata subito e ha accettato di cantarla insieme alla band.

I Gente de Zona sono comunque consapevoli del fatto che “Muchacha” è stata rilasciata nel bel mezzo di una quarantena.

“Tutto ciò che vogliamo è inviare a tutti un po’ di felicità nelle loro case e pensare a qualcosa di diverso per tre minuti, cioè la durata della canzone”, ha detto Malcom, l’altro cantante del duo.

A te è piaciuta questa nuova canzone di Becky G e dei Gente de Zona? Scrivici la tua opinione nei commenti qui sotto. Noi ti lasciamo al testo in lingua originale del brano.

Il testo di Muchacha

[Intro: Alexander Delgado & Randy Malcolm]

No la conocí en La Habana

Pero baila como cubana

Por el fuego de su’ cadera’, era ella, era

Niña de mamá mexicana

La sangre latina la llama

Le gusta la música urbana, era ella, era

Va llevándome por el mal camino

Y me dejo una y otra vez, eh-eh

E’ caliente como el aguardiente

Me voy afilando los diente’

Me tiene enfermo de la mente (¡Oh!)

[Ritornello: Alexander & Randy Malcolm]

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha

[Verso 1: Becky G]

Uh-uh, Becky-Becky G

Esto e’ azúcar morena pa’ ti

Con la’ curvita’ que me dio mami

E’ que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelves a mí

Ya quiere’ esta boca magnética

Pa’ que ponga’ en duda tu ética

Pa’ que diga’ que sí dice que me baja la luna

Sabe que como yo ninguna

[Pre-Ritornello: Becky G, Alexander & Randy Malcolm]

Cuando yo camino (Oh-oh)

Lo que suelto e’ fuego (Oh-oh)

Soy su medicina y siempre loco’ los dejo

Belleza latina (Oh-oh)

Con ella no puedo (Oh-oh)

Y cuando se suelta el pelo (Uno, do)

[Ritornello: Alexander & Randy Malcolm, Becky G]

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha (Te excita)

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha (Ah-ah)

Muchacha, muchacha (Eh-eh)

Muchacha, muchacha

Qué swing tiene esa (¡Ooh!)

[Verso 2: Randy Malcolm & Alexander]

Y anda con una banda, ella se manda

Si tú la toca’, fácil te demanda

Siempre te pide otra tanda (Randy)

Si no de castigo te manda (Dale)

[Pre-Ritornello: Alexander & Randy Malcolm]

Cuando ella camina

Lo que suelta e’ fuego

Es mi medicina y si no la tomo me muero (Oh)

Belleza latina (Ayo)

Con ella no puedo (Ayo)

Y cuando se suelta el pelo (Uno, do)

[Ritornello: Alexander & Randy Malcolm, Becky G, Alexander]

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha (Oh)

Muchacha, muchacha (Te excita)

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha (Ah-ah)

Muchacha, muchacha (Eh-eh)

Muchacha, muchacha

Qué swing tiene esa

[Interludio: Alexander, Randy Malcolm & Becky G]

Gente de Zona (Ah-ah)

Lo mejor que suena ahora (Uh)

Becky G

Díselo, Echo

Puerto Rico

Pututi de Cuba

Ando con Dani Crazy Town

Venezuela, ¡vamo’!

[Pre-Ritornello: Becky G, Alexander & Randy Malcolm]

Cuando yo camino (Oh-oh)

Lo que suelto e’ fuego (Oh-oh)

Soy su medicina y siempre loco’ los dejo

Belleza latina (Oh-oh)

Con ella no puedo (Oh-oh)

Y cuando se suelta el pelo (Uno, do)

[Ritornello: Alexander & Randy Malcolm]

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha

Muchacha, muchacha (Uh)

Muchacha, muchacha (Te excita)

Qué swing tiene esa muchacha, muchacha (Uh)

Muchacha, muchacha (Uh)

Muchacha, muchacha

Qué swing tiene esa