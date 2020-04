Il loro tour mondiale si è concluso a Febbraio ma ora arriva anche sugli schermi: i Jonas Brothers annunciano l’uscita del film concerto “Happiness Continues” in esclusiva su Amazon Prime Video.

È passato poco più di un anno dal ritorno della band sulla scena musicale e i tre fratelli hanno avuto prova di come il mondo sentisse la loro mancanza. Il loro album “Happiness Begins” è stato tra i più venduti in America nel 2019, il loro singolo “Sucker” li ha assicurato una nomination agli scorsi Grammy Awards e le arene sono tornate a riempirsi per loro.

Prima che la loro avventura riprendesse, venne pubblicato su Prime Video il documentario esclusivo sulla loro vita e carriera artistica che ha permesso al pubblico di avere una visione più completa su quanto accaduto durante la rottura e sulle dinamiche del loro rapporto. Fino alla decisione di tornare a fare musica insieme.

La collaborazione con Amazon continua e da oggi è disponibile su Prime il film concerto “Happiness Continues” che porta sugli schermi i momenti più emozionanti del tour e le esibizioni che hanno fatto cantare, ballare e commuovere migliaia di persone nel corso dei mesi che li hanno visti portare la loro musica in giro per il mondo.

“Pensavo di aver chiuso con i Jonas Brothers…”, con queste parole di Joe Jonas si apre il trailer di presentazione. Una serie di immagini di quanto vissuto nel corso dello scorso anno precedono la conclusione della sua considerazione: “Diavolo, assolutamente no”.

Trailer Happiness Continues Film Concerto Jonas Brothers

Tra le numerose tappe troviamo anche quella italiana: lo scorso 14 Febbraio infatti i Jonas Brothers hanno portato il loro “Happiness Begins Tour” in Italia, infiammando il Mediolanum Forum di Assago.

“È grandioso sapere che queste canzoni sono state per qualcuno la colonna sonora di alcuni dei loro ricordi preferiti. Siamo i loro ragazzi, in un certo senso, e lo amiamo. Vogliamo solo renderli fieri di noi”

Nel film ci saranno anche alcune immagini esclusive tratte dal backstage, così come numerosi momenti condivisi dai tre con le proprie mogli e l’intera famiglia.

“Happiness Continues”, il film concerto dei Jonas Brothers, è ora disponibile su Amazon Prime Video.