Un vero e proprio evento, il ritorno dei Rolling Stones durante la pandemia avviene con la canzone Living in a Ghost Town e con il video ufficiale pubblicato proprio nelle ultime ore.

Una canzone in puro stile Rolling Stones che ha però una storia molto particolare. A raccontarla è stato lo stesso frontman della storica rock band, Mick Jagger che ha rivelato di aver scritto il testo diverso tempo fa, ma di averlo ripreso soltanto oggi, durante il lockdown che sta tenendo tutto il mondo sotto scacco.

La partecipazione della band è stata totale, anche se da remoto, con Mick Jagger alla voce, armonica, chitarra e cori; Keith Richards alla chitarra e ai cori; Charlie Watts alla batteria, Ronnie Wood chitarra e cori; Darryl Jones al basso e Matt Clifford alle tastiere, corno francese, sax, e flicorno.

Il significato del testo di Living in a Ghost Town

Il significato del testo della nuova canzone dei Rolling Stones è racchiuso già tutto nel titolo che parla di una città fantasma. A chiarire il significato della canzone è anche il video ufficiale, con il quale è stata presentata Living in a Ghost Town, che mostra scorci di città completamente deserte, silenziose, irreali.

Come racconta il testo della canzone, lì dove prima c’era rumore, caos, musica e colori, ora c’è il silenzio e la calma, una sensazione di irrealtà che finisce per permeare anche il nostro animo.

Il video, molto carino, mostra immagini veloci della città alternate a scene in cui i Rolling Stones incidono voce e cori della canzone in sala di registrazione.

Living in a Ghost Town è una piacevole sorpresa per tutti i fan che ormai non avevano più ricevuto musica dai Rolling Stones dal lontano 2012.

Fammi sapere se anche tu come me hai apprezzato Living in a Ghost Town dopo aver letto il testo e la traduzione qui di seguito.

Testo di Living in a Ghost Town dei Rolling Stones

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

You can come look for me

But I can’t be found

You can search for me

I had to go underground

Life was so beautiful

Then we all got locked down

Feel like a ghost

Living in a ghost town, yeah

Once this place was hummin’

And the air was full of drummin’

The sound of cymbals crashin’

Glasses were all smashin’

Trumpets were all screamin’

Saxophones were blarin’

Nobody was carin’ if it’s day or not

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

I’m goin’ nowhere

Shut up all alone

So much time to lose

Just starin’ at my phone

Every night I am dreamin’ that you’ll come and creep in my bed

Please let this be over, not stuck in a world without end, my friend

Preachers were all preachin’

Charities beseechin’

Politicians dealin’

Thieves were happy stealin’

Widows were all weepin’

There’s no beds for us to sleep in

Always had the feelin’

It will all come tumblin’ down

I’m a ghost

Livin’ in a ghost town

You can look for me

But I can’t be found



We’re all livin’ in a ghost town (Woah)

Oh, livin’ in a ghost town (Woah)

We were so beautiful (Woah)

I was your man about town (Woah)

Livin’ in this ghost town (Woah)

Ain’t havin’ any fun (Woah)

If I wanna party (Woah)

It’s a party of one (Woah)

Traduzione

Sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Puoi venirmi a cercare

Ma non potrai trovarmi

Puoi cercarmi

Ho dovuto andare sotto terra

La vita è stata così bella

Quindi siamo stati rinchiusi tutti

Mi sento come un fantasma

Che vive in una città fantasma, sì

Una volta questo posto stava vibrando

E l’aria era piena di tamburi

Il suono dei piatti che si infrangono

Gli occhiali erano tutti fatti a pezzetti

Le trombe stavano tutte urlando

I sassofoni erano alti

A nessuno importava se fosse giorno oppure no

sono un fantasma

Che vive in una città fantasma

Non vado in nessun posto

Silenzio ovunque

Così tanto tempo da perdere

Sto solo fissando il mio telefono

Ogni notte sogna di venire e infilarsi nel mio letto

Per favore, lascia che questo finisca, non bloccati in un mondo senza fine, amico mio

I predicatori predicavano tutti

Enti di beneficenza

I politici si prendono cura

I ladri erano felici rubando

Le vedove piangevano

Non ci sono letti dove dormire

Ho sempre avuto la sensazione

Andrà tutto a pezzi

sono un fantasma

che vive in una città fantasma

Puoi cercarmi

Ma non puoi trovarmi

Viviamo tutti in una città fantasma (Woah)

Oh, vivi in ​​una città fantasma (Woah)

Eravamo così belli (Woah)

Ero il tuo uomo in città (Woah)

Vivendo in questa città fantasma (Woah)

Non c’è alcun divertimento (Woah)

Se voglio una festa (Woah)

È una festa di uno (Woah)