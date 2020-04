Un’uscita a sorpresa molto particolare per i Subsonica, un album inedito dal titolo Mentale Strumentale che è stato inciso nel lontano 2004 e che soltanto ora vede finalmente la luce.

La storia che accompagna la nascita di Mentale Strumentale è molto particolare; i Subsonica avevano da poco concluso il tour di Amorematico, e per contratto dovevano altri due dischi (o un dico doppio) alla Mescal, la casa discografica che ormai erano decisi a lasciare per poter riprendere il cammino in modo più autonomo.

Nacque così un album di soli pezzi strumentali, da qui il titolo Mentale Strumentale, che non piacque alla casa discografica che decise quindi di non farlo uscire, essendo totalmente lontano dai prodotti più commerciali e “vendibili” ai quali erano abituati.

Così i Subsonica, dopo l’uscita di Microchip Temporale, che già ci faceva fare un tuffo nel passato con i successi Il mio DJ e Tutti i Miei Sbagli nella loro nuova veste, ecco un album che è un vero gioiellino.

Mentale Strumentale dei Subsonica

Oggi, dopo più di 15 anni, Mentale Strumentale vede finalmente la luce, presentato dagli stessi Subsonica che ne hanno voluto raccontare le storia in modo molto chiaro e senza molti giri di parole per mezzo della loro pagina Fecebook ufficiale:

Decidemmo che potevamo proporre al mondo i Subsonica in formato strumentale e che sarebbe stata una sfida tosta e appassionante.

Del resto strumentali erano state le nostre prime uscite live, con Samuel intento a effettuare vocalizzi, e a suonare voci registrate su nastro. Ci chiudemmo nello studio di Piazza Vittorio, pronti a lavorare insieme giorno e notte.

Cablammo tutti gli strumenti, inclusa una buona quantità di synth analogici, percussioni, strumenti a corde, e tanti multi-effetto pronti a deformare spazi e prospettive sonore.

Ed è quindi questa la storia di questo nuovo (vecchio) album, che è un modo per tutti i fan di conoscere un momento molto particolare della vita della band e di assaporare suggestioni ed emozioni che, sono alla base di quella che è la musica dei Subsonica oggi.

Tu cosa ne pensi di questa particolare uscita di Mentale Strumentale? Faccelo sapere nei commenti qui sotto.