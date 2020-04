In rotazione radiofonica da oggi, 24 aprile, ecco il ritorno di Alex Britti con la canzone Una Parola Differente, un’allegra canzone che parla della semplicità dell’amore.

Il ritmo di Una Parola Differente ci fa pregustare già le prime sere d’estate, con questa canzone di Britti che profuma già di tormentone. Niente di particolarmente originale, ma non per questo meno piacevole.

Il significato della canzone Una Parola Differente

A chiarire il significato del testo della canzone è stato lo stesso Alex Britti che spiegato il senso alla base del testo da lui scritto.

In Una Parola Differente si parla di quando in amore si tenta di fare sempre qualcosa di importante, di vistoso, di inusuale per farsi notare o comunque per fare colpo sulla persona amata quando invece il più delle volte basterebbe semplicemente essere se stessi, fare insieme le cose normali della vita e trovare la felicità nelle piccole cose.

Queste le parole di Alex Britti:

Alcune volte cerchiamo di fare cose impossibili per stupire la persona che ci piace, parliamo in un modo differente, esageriamo comportamenti di solito giusti ma che al momento non ci sembrano idonei e lo facciamo solo per far colpo, per sorprendere, invece basta essere se stessi e attendere che cose normali e spontanee facciano il loro corso, uno sguardo, un caffè preso insieme, due chiacchiere, insomma credo che la cosa principale sia essere sempre noi stessi e stimolare l’altra o l’altro a fare lo stesso, magari guardarti dormire mentre albeggia vale più di mille sorprese…

Una Parola Differente sarà disponibile da oggi 24 aprile, in radio e su tutti gli store digitali. Sono sicura che sentiremo il ritmo di questa canzone per il resto della bella stagione.

E tu cosa ne pensi di questa nuova canzone di Alex Britti? Faccelo sapere nei commenti alla fine dell’articolo!

Il testo di Una Parola Differente di Alex Britti

Volevo dirti una parola differente

ma quelle che magari ti hanno detto già (detto già)

com’è difficile rimanere originali

mentre tutto scorre ad alta velocità (velocità)

come farò ad attirare l’attenzione

fare colpo su di te (si)

mentre corriamo perché piove

ci rifugiamo in un portone

se un amore è solamente un’invenzione come dici tu

allora perché restiamo qui bagnati e non ci stacchiamo più

E non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

spengo un’altra sigaretta

mentre dormi guardo l’alba

che non sembra ma ci aspetta

benedetta

Com’è possibile che in mezzo a tanta gente

ti guardo e tu mi chiedi: “come stai?” (come stai)

Ci rincorriamo troppo spesso nelle storie

ma non parliamo mai

diciamo sempre lascia stare

ci nascondiamo nei “vorrei

andare via, mollare tutto”

ma poi non lo facciamo mai

se inseguire un sogno è così bello

figurati la realtà

allora, dai, stammi vicina adesso

fino a che la pioggia smetterà

E non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

trovo molto divertente

che ti incazzi e poi mi dici:

“scusa, amore non è niente d’importante”

Non è il buio che ci inghiotte

ma la voglia di restare insieme un’altra notte

trovo molto divertente

che ti incazzi e poi mi dici:

“scusa, amore non è niente d’importante”

Volevo dirti una parola differente

ma quelle che magari ti hanno detto già