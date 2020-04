Il giovane cantante inglese Yungblud inaugura una nuova era con il singolo “Weird!”.

Dopo il rilascio del suo EP “The underrated youth”, Yungblud si è preso del tempo per lavorare su nuova musica e lo scorso Dicembre annunciò tramite il suo profilo Twitter di aver scritto una canzone, ispirata da una fase della propria vita in cui sembrava non capire a pieno cosa stesse accadendo attorno a se stesso.

Il giovane ha pensato non ci fosse momento più adatto per rilasciare questo brano data la situazione che il mondo sta affrontando a causa del COVID-19, che spesso si fatica a comprendere a pieno, e davanti al quale si viene travolti da un senso di impotenza.

Il momento di confusione da lui vissuto ha pero’ portato alla realizzazione di come sia necessario accettare tutte quelle situazioni e quegli aspetti di sè sui quali non si può esercitare un controllo. La sua speranza è quella di poter trasmettere attraverso “Weird!” anche un messaggio di speranza, invitando le persone a rimanere unite per affrontare quest’emergenza.

“Ho scritto questa canzone durante uno dei periodi più strani della mia vita, durante il quale sentivo come se la terra sotto i miei piedi fosse in realtà un labirinto in costante evoluzione. Avevo la sensazione che stessi per precipitare. Comunque, ho imparato qualcosa di nuovo su come il resto della mia vita sarà. […] Ho accettato tutto ciò che era sbagliato in me e ho celebrato tutto ciò che c’era di giusto e ho compreso tutto quello che non potevo controllare” Yungblud presenta Weird!

Il nuovo singolo inaugura quindi una nuova era, e non solo artistica. Resta comunque riconoscibile il sound pop punk che non si distanzia particolarmente dal materiale già rilasciato e che con molte probabilità caratterizzerà anche il nuovo progetto del cantante.

Traduzione del testo di Weird! di Yungblud

[Verso 1]

Non riesco a dormire in questo momento

Ho Gesù in mente

E sembra piacere a tutti

Non riesco a pensare, non riesco a mentire

Mi sento ansioso tutto il tempo

Se sorridessi starei mentendo

[Pre-Ritornello]

Solo quelli che dormono non fanno errori, non ricevono critiche

Sembra che tutti siano preoccupati di quello che stiamo pensando

E quando il rimorso è il nemico

Nascondi l’autocritica nella manica

E gli amici egoisti che se ne vanno quando stai affondando

[Ritornello]

Vieni a tenermi la mano, stringila forte

Siamo in uno strano momento della vita

Non distruggere il tuo cervello

Andrà bene

Siamo in uno strano momento della vita

[Verso 2]

Voglio fortuna, voglio amore

Condividere le cuffiette sull’autobus

E svegliarmi accanto a te a Glasgow

Alcuni giorni riderò, un giorno piangerò

Vedo mia mamma e mio padre morire

Ma il sole splenderà domani

[Pre-Ritornello]

Solo quelli che dormono non fanno errori, non ricevono critiche

Sembra che tutti siano preoccupati di quello che stiamo pensando

E quando il rimorso è il nemico

Nascondi l’autocritica nella manica

E dì: “f****** gli amici che se ne vanno quando stai affondando”

[Ritornello]

Vieni a tenermi la mano, stringila forte

Siamo in uno strano momento della vita

Non distruggere il tuo cervello

Andrà bene

Siamo in uno strano momento della vita

Siamo in uno strano momento della vita

Strano momento della vita

Strano momento della vita

Strano momento della vita

Testo di Weird! di Yungblud

[Verse 1]

I can’t sleep, at this time

I got Jesus on my mind

And everybody seems to like him

I can’t think, I can’t lie

I feel anxious all the time

If I smiled I would be lying

[Pre-Chorus]

Only those who are asleep don’t make mistakes, get no critique

Seems everybody’s worried ‘bout the things that we are thinking

And when the remedy’s the enemy

Hide self-deprecation up your sleeve

And self-serving friends who leave when you are sinking

[Chorus]

Come hold my hand, hold it tight

We’re in a weird time of life

Don’t wreck your brain

It’ll be alright

We’re in a weird time of life

[Verse 2]

I want luck, I want love

Sharing earphones on the bus

And wake up next to you in Glasgow

Some days I’ll laugh, one day I’ll cry

See my mum and father die

But the sun will shine tomorrow

[Pre-Chorus]

Only those who are awake will make mistakes then learn to face

Everybody worried about the things that we are thinking

And the enemy’s the remedy

Take the self-deprecation from up your sleeve

And say “F**k the friends who leave when you are sinking”

[Chorus]

Come hold my hand, hold it tight

We’re in a weird time of life

Don’t wreck your brain

It’ll be alright

We’re in a weird time of life

We’re in a weird time of life

Weird time of life

Weird time of life

Weird time of life