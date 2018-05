Il disco si chiamerà “Plume” e questa sarà la tracklist: Irama si svela sui social. In arrivo venerdì 1 giugno il nuovo progetto discografico di Irama

Un weekend importante per Irama, nome d’arte di Filippo Maria Fanti, uno dei protagonisti della finale del seguitissimo programma di Maria De Filippi. Il 2 Giugno concorrerà con gli altri ragazzi per la vittoria del talent show. Ma, a precedere il serale, l’uscita del suo nuovo album “Plume” e della tracklist, in cui sono presenti anche gli inediti già proposti durante le puntate di Amici.

Un volto già noto nel mondo della musica

Il 2016 l’ha visto esibirsi in palchi importanti quali il Festival di Sanremo nella sezione Giovani, dove è stato poi battuto da Ermal Meta, il quale si è aggiudicato il podio a suo discapito; ed il Coca Cola Summer Festival, riuscendo a classificarsi al primo posto con la canzone “Tornerai da me“. Ha siglato un contratto discografico con Warner Music Italy, con la quale ha deciso di interrompere i rapporti a seguito di precedenti discussioni, emerse e spiegate dall’artista stesso durante un day-time di Amici.

Voglia di fare musica, di esprimersi, al di là del successo

Ad oggi, i suoi sogni sembrano finalmente realizzarsi, Irama conquista i professori del programma, i giudici e soprattutto il pubblico, scala la classifica di iTunes dei singoli più venduti in Italia con i brani Un giorno in più, Che vuoi che sia, Che ne sai. In fondo, l’aveva promesso ai suoi fan su Instagram, commentando l’ingresso ad amici:

“Ci siamo lasciati con una promessa: che avrei fatto uscire nuove canzoni, che vi avrei reso orgogliosi di me. Io ci ho messo tutto me stesso. Oggi si apre un nuovo capitolo”.

Un capitolo che adesso sta per concludersi, chissà se con il finale desiderato, ma in ogni caso siamo sicuri che ad esso ne seguiranno tanti altri.

TRACKLIST di “Plume”, il nuovo album di Irama