Curiosi di scoprire quali sono le migliori proposte cinematografiche di questo giugno 2019? Siete coperti: anche questo mese sono qui per condividere con voi una lista estesa e dettagliata dei film più interessanti presenti questo mese al cinema!

Pronti a scoprire insieme a me il catalogo di maggio? Agenda alla mano e… Cominciamo!

Film in uscita giovedì 6 giugno 2019

Fiore Gemello

Presentato in prima mondiale al rinomato Toronto International Film Festival 2018, Fiore Gemello è un film drammatico diretto da Laura Lucchetti.



La pellicola racconta di Anna, figlia di un trafficante di migranti e in fuga dal dolore e da un uomo ossessionato dalla sua giovinezza; e di Basim, immigrato clandestino originario della Costa D’Avorio e in cammino verso l’agognata terra promessa.



I due ragazzi s’incontreranno in terra arida e selvaggia, da qualche parte tra i meravigliosi paesaggi sardi, e s’innamoreranno l’uno dell’altra, decidendo così d’intraprendere un viaggio di coppia verso un futuro ridente, senza voltarsi mai e sfuggendo ad un malvagio trafficante di uomini che intende recidere il loro destino.

Pets 2 – Vita Da Animali

La Illumination Entertainment, nonché la casa di produzione cinematografica statunitense comunemente nota per essere la madre dei Minions e del divertentissimo mondo di Cattivissimo Me, è giunta a realizzare il suo decimo film di animazione!



L’onore di questo primo traguardo è riservato a Pets 2 – Vita Da Animali, il sequel dello spassoso film che ha dato risposta ad una delle domande che ogni padrone di animale si pone da sempre: che cosa fanno i nostri animali domestici in nostra assenza?



In questo nuovo film, il terrier Max si ritrova a dover far fronte alla vita matrimoniale e alla maternità della padroncina Katie, un’impresa non facile per il simpatico protagonista: svilupperà infatti un tic nervoso scaturito dallo stress e dal senso di responsabilità nei confronti del piccolo Liam, una nuova condizione mentale che dovrà affrontare e superare una volta che si ritroverà a fronteggiare nuove e improbabili missioni…

American Animals

American Animals è il nuovo film di Bart Layton (regista di The Imposter) che si pone a metà tra documentario e finzione: narra la storia che si cela dietro ad uno dei furti più emblematici nella storia americana, raccontata dagli stessi ragazzi oramai cresciuti.



Colonna portante e ideatore della rapina è Spencer, uno studente d’arte che sente nella sua vita l’assenza di qualcosa di significativo che possa ispirarlo a livello artistico, ponendosi così alla continua ricerca di qualche evento che possa dargli qualsiasi tipo di emozione al fine di sconfiggere la noia dovuta alla sua banale vita da studente universitario.

Quando scopre, però, che nella biblioteca della Transylvania University sono custoditi testi di grande valore economico oltre che artistico, Spencer, in combutta con il suo amico d’infanzia Warren e altri due ragazzi, comincia ad architettare una rapina che porterà la banda dei 4 quattro ad entrare nella storia dei furti d’arte.

A Mano Disarmata

Tratto dall’omonima biografia, A Mano Disarmata è il biopic che racconta tramite il mezzo cinematografico la storia di Federica Angeli, giornalista di cronaca nera che dal 2013 vive sotto scorta a seguito delle minacce subite per le sue inchieste su Ostia – città dove risulta tutt’ora vivere, malgrado tutto, con le sue figlie – e lo strapotere politico che il clan degli Spada risulta ancora oggi esercitare.



Ad avere l’onore di vestire i panni di questa coraggiosissima giornalista è Claudia Gerini, la quale ha affermato più volte di essere fiera di poter rappresentare su schermo la vita di una donna che, con grande risolutezza e amore per la propria professione, ha preferito mettere a rischio la propria sicurezza pur di non sopperire alla tirannia dei clan malavitosi.

Destroyer

Destroyer è il nuovo film con Nicole Kidman in cui l’attrice risulta essere effettivamente irriconoscibile sotto chili e chili di trucco, uno stratagemma artistico volto a rappresentare la devastazione fisica e mentale della protagonista della film, una donna logorata dai sensi di colpa e dalla sete di vendetta.



L’attrice da Oscar vestirà infatti i panni di Erin Bell, un’agente dell’FBI di Los Angeles disillusa e stanca del proprio lavoro.

Il ritrovamento di un cadavere risulta però essere un punto di svolta nella sua misera vita: la donna viene infatti condotta a fare un tuffo nel passato, a quando con il collega Chris, diversi anni prima, si era infiltrata in una gang di rapinatori guidata dal pericoloso Silas.



Tali eventi risultano essere particolarmente dolorosi per Erin poiché, in seguito ad un colpo a una banca andato male e l’uccisione del suo partner (con il quale aveva nel frattempo sbocciato l’amore), avevano messo fine all’operazione e distrutto la carriera della donna.



Il ritorno di Silas in città si profila così essere l’irrinunciabile occasione per Erin di regolare i conti con il passato e mettere ordine nella sua vita, a cominciare dal rapporto conflittuale con la figlia adolescente.

X-MEN: Dark Phoenix

Per gli amanti del genere supereroistico non c’è tregua: giugno è il mese degli X-Men, verrà infatti rilasciato Dark Phoenix!



In X-Men: Dark Phoenix, la telepatica Jean Grey (interpretata dalla bellissima Sophie Tarner) sviluppa incredibili poteri psichici che corrompono la sua mente, trasformandola nella terribile, e soprattutto letale, Fenice Nera.

Gli X-men alle prime armi, nonché Ciclope (Tye Sheridan), Tempesta (Alexandra Shipp), Nightcrawler (Kodi Smit-McPhee) e Quicksilver (Evan Peters) uniscono le forze con l’indomita Mystica (Jennifer Lawrence) e l’imprevedibile Magneto al fine di salvare la vita della loro amica, divenuta un’inarrestabile macchina da guerra.

Film in uscita giovedì 13 giugno 2019

Wolf Call – Minaccia In Alto Mare

In un sottomarino, che non ha né porte né finestre, tutto ciò che si percepisce del mondo esterno sono unicamente i suoni. L’Orecchio d’Oro di un sottomarino diventa per tanto una figura essenziale, in quanto è colui che sa riconoscere, identificare e analizzare i suoni.



Wolf Call – Minaccia in alto Mare è un thriller francese che ha come protagonista proprio un Orecchio d’Oro di nome Chanteraide, che presta servizio su un sottomarino nucleare francese come esperto di sistemi acustici.

Un giorno, un suono misterioso mette in crisi il giovane che fino ad allora era risultato essere infallibile nel suo lavoro, mettendo a rischio l’intera truppa. Fatto ritorno in terra ferma, Chanteraide dovrà rispondere ai suoi superiori dell’errore commesso, ma una nuova minaccia internazionale costringerà il giovane a risalire a bordo.

Questo thriller action ambientato nel mondo della marina militare francese, ed è diretto da un ex diplomatico di nome Antonin Baudry, nella sua prima esperienza registica.

Interpreti di questa pellicola sono due tra gli attori francesi più in voga al momento: Omar Sy e Mathieu Kassovitz.

Blue My Mind – Il Segreto Dei Miei Anni

Essere adolescenti è difficile, sempre: il corpo comincia a mutare, gli ormoni in tempesta provocano forti sbalzi emotivi e si comincia a sentirsi inadeguati.



È un percorso certamente difficile da compiere, e la quindicenne Mia, protagonista di questa pellicola, non è estranea a questi problemi: si è da poco trasferita da Zurigo insieme ai suoi genitori, deve ambientarsi in una scuola dove i coetanei sono tutto fuorché amichevoli e casa si sente a disagio, tanto da domandarsi se in realtà lei non sia stata adottata.



Al fine di poter fronteggiare i tipici problemi dell’adolescenza, Mia si ritrova allora ad abbandonarsi ad una vita selvaggia, fatta di amicizie tossiche, uso di droghe e sesso sfrenato. Nel frattempo il suo corpo cambio, ma allo stesso modo in cui cambia quello dei suoi coetanei: è un cambiamento sia fisico che psicologico, che la disorienta e la getta nella disperazione.



Blue My Mind – Il Segreto Dei Miei Anni è un horror diretto dalla regista svizzera Lisa Brühlmann; ma non di quelli che intendono semplicemente spaventare momentaneamente lo spettatore, ma condurlo a profonde e terrificanti riflessioni sull’adolescenza e la trasformazione di un individuo…

Beautiful Boy

Beautiful Boy narra la storia di Nick Shelf (interpretato da Timothée Chalamet, astro nascente di Hollywood grazie al suo ruolo di protagonista in Call Me By Your Name), un ragazzo buono, bello e intelligente, il grande orgoglio del papà Dave.



Nick pare essere il figlio e lo studento modello: è amorevole, studioso e appassionato; ama leggere, scrivere per il giornale della scuola, fare teatro e giocare per la squadra di pallanuoto del suo istituto, e in autunno comincerà il college.

La sua vita pare così essere perfetta, ma il ragazzo cela un terrificante segreto: Nick fa uso di droghe da quando aveva soli 12 anni, un uso dapprima sporadico che si è eventualmente evoluto in una tossicodipendenza da quando il ragazzo è entrato in contatto con le metanfetamine. E quando Nick si rende conto di aver toccato il fondo e di voler uscire allo scoperto nell’intento di perseguire la via della disintossicazione, capisce di non essere solo: al suo fianco ha infatti una famiglia che lo ama immensamente e un padre che farebbe di tutto per aiutare il figlio.



Beautiful Boy è la difficile storia di una famiglia che accompagna il proprio figlio nella lotta contro la dipendenza. Basato sull’omonimo bestseller del noto giornalista David Sheff e sulla autobiografia di suo figlio Nick, il film descrive il potere distruttivo della droga e la forza rigenerante dell’amore.

Climax

Climax è l’horror psicologico del regista francese Gaspar Noé, un imperdibile appuntamento al cinema considerato il grandissimo successo che la pellicola ha raggiunto grazie alla conquista del premio Art Cinéma nella scorsa edizione del Festival di Cannes.



Il film è ambientato nel 1996 ed ha come protagonista una compagnia di 20 giovani ballerini francesi che si sta preparando per un’imminente tournée negli Stati Uniti. Dopo giorni di prove estenuanti, i giovani decidono di rifugiarsi nella sala di un vecchio collegio abbandonato, immersi in una foresta innevata.



Per allentare la pressione, il gruppo sceglie di abbandonarsi al divertimento festeggiando con musica e sangria. L’atmosfera però cambia presto, quando alcuni ragazzi cominciano a comportarsi in modo molto strano: si viene così a scoprire che qualcuno (ma non si sa chi né perché) ha drogato la sangria, probabilmente con dell’LSD. Da lì sarà il caos, e il gruppo perderà il controllo sprofondando in un inferno psichedelico.

I Morti Non Muoiono

I Morti Non Muoiono è il nuovo film di Jim Jarmusch, una commedia horror che fa satira sulla plausibile reazione degli americani al giungere dell’apocalisse.



Il cast è stellare: protagonisti del film risultano infatti essere volti molto familiari nei lavori di Jarmusch, tra cui Bill Murray, Adam Driver, Chloë Sevigny, Tilda Swinton, Iggy Pop, Steve Buscemi e Tom Waits; ma presenti sono anche dei nuovi arrivati (Selena Gomez e Danny Glover, tra tutti).



Per quanto riguarda la trama, il film è ambientato a Centreville, una tranquilla cittadina americana in cui, un giorno, cominciano ad accadere fatti alquanto bizzarri: la luna splende grande e bassa nel cielo, le ore di luce del giorno diventano imprevedibili e gli animali iniziano a mostrare comportamenti insoliti. Nessuno ha idea del perché ciò accada, e le notizie che circolano sono oltremodo spaventose, così come lo sgomento manifestato dagli scienziati non da molte speranze. Eppure, nonostante le svariate congetture, nessuno ha previsto la conseguenza più strana e più pericolosa di queste insolite manifestazioni: vi è difatti la macabra constatazione che i morti non muoiono, ma escono dalle loro tombe e iniziano a nutrirsi di esseri viventi, dando così inizio alla – esilarante – lotta per la sopravvivenza!

Film in uscita martedì 18 giugno 2019

Fate/Stay Night: Heaven’s Feel – 2. Lost Butterfly

Fate/stay night: Heaven’s Feel – II. lost butterfly, diretto da Tomonori Sudō e prodotto dallo studio Ufotable, è il sequel del precedente Fate/stay night: Heaven’s Feel – I. Presage Flower, nonché il secondo dei tre film che compongono la trilogia cinematografica di Fate/stay night: Heaven’s Feel.



La trama di questo nuovo episodio ripercorrerà gli eventi dal 9° al 14° giorno dei sedici che compongono la quinta Guerra del Santo Graal, e si concentrerà, nel particolare, sul rapporto tra l’eroe Shirō Emiya e la dolce Sakura Matō; un rapportò che si svilupperà sullo scenario della guerra, vera protagonista della storia, tra scontri violenti, elaborati sotterfugi e clamorosi colpi di scena, che porteranno alla luce le terribili verità che si celano dietro il conflitto e i suoi partecipanti.



Un film evento per gli amanti dell’animazione giapponese, assolutamente da non perdere!

Film in uscita mercoledì 19 giugno 2019

La Bambola Assassina

La Bambola Assassina sta per fare ritorno nelle sale italiane, grazie ad un inedito reboot dell’omonima pellicola di Tom Holland che ha segnato la storia della cinematografia horror degli ultimi anni ’80.



In questo nuovo film, diretto da Lars Klevberg, targato MGM e realizzato dai produttori di IT e realizzato in collaborazione con i produttori di IT, lo spettatore potrà seguire la storia di Karen; una mamma single che, nel tentativo di far fronte alle classe problematiche derivate di un ragazzo adolescente che si ritrova a crescere senza la figura paterna, decide di regalare al figlio Andy una bambola Buddi, nonché un giocattolo super tecnologico dedito alla risoluzione delle tipiche attività domestica.



Ciò che la donna ignora, però, è che la bambola nasconde in realtà un lato oscuro; o per meglio dire, letale…

Film in uscita giovedì 20 giugno 2019

Domino

Un poliziotto danese intende vendicarsi dell’omicidio di un suo amico e collega, e per fare ciò cerca l’appoggio dell’amante dell’amico deceduto, anche lei poliziotta. I due verranno però presto a scoprire che l’uomo a cui danno la caccia è però un infiltrato della CIA, che sta cercando di sgominare una cellula dell’ISIS.



Domino è un incalzante thriller danese di Brian De Palma, avente come protagonisti Nikolaj Coster-Waldau e Carice van Houten.

Arrivederci Professore

Johnny Depp sarà l’eccentrico protagonista di Arrivederci Professore, primo lavoro del regista Wayne Roberts.



Il film segue la storia di un professore universitario che, dopo la scoperta di un tumore allo stadio avanzato, decide di vivere i suoi ultimi mesi di vita senza porsi più alcun tipo di freno. Decide così di abbandonarsi ad una vita fatta di alcool, droghe, sesso e offese rivolte a chiunque osi infastidirlo, inclusi i suoi studenti.

Questa vita sregolata, nonostante non risulti essere condivisibile dai più, porterà però l’uomo a nuove verità e considerazioni sulla vita, derivate da una libertà che non aveva mai avuto modo di sperimentare fino a quel momento.

La Prima Vacanza Non Si Scorda Mai

La Prima Vacanza Non Si Scorda Mai è una commedia francese sull’amore… Ai tempi di Tinder.



I protagonisti sono Ben e Marion, un’ inusuale coppia che, immediatamente dopo il loro primo appuntamento combinato proprio grazie all’infallibile app per incontri, decidono di trascorrere le vacanze estive insieme.

Lui doveva partire con i familiari per Biarritz, mentre lei aveva in programma un viaggio a Beirut con gli amici: per par condicio, i due scelgono come meta un luogo intermedio tra le due iniziali, ovvero la Bulgaria.



Questa vacanza li metterà a dura prova, dato che Ben e Marion risultano essere esattamente l’opposto l’uno dell’altra, sia dal punto di vista caratteriale che per la concezione che i due hanno di viaggio: mentre lei adora alloggiare negli ostelli o in casa degli autoctoni, rifiutando in toto il turismo di massa, lui al contrario ricerca il comfort e il relax.

Tra ostelli hippy, sport estremi e hotel all-inclusive, il viaggio di Marion e Ben si trasformerà in una rocambolesca avventura on the road, un’esperienza indimenticabile nel bene e nel male.



E tu, andresti mai in vacanza con qualcuno che hai conosciuto qualche giorno fa su Tinder?

MONOS – Un Gioco Da Ragazzi

Patagrande, Ramo, Leidi, Sueca, Pitufo, Perro e Bum Bum: questi sono i nomi in codice di sette adolescenti che vivono isolati dal mondo, sperduti sui monti della Colombia, dove trascorrono le loro giornate tra allenamenti estenuanti e combattimenti.

Ad uno primo sguardo potrebbe sembrare una specie di campo estivo dove un gruppo di ragazzini giocano a fare i soldati, ma nella realtà dei fatti si tratta dello scenario di una missione delicatissima: i sette giovani hanno infatti con sé una prigioniera, una donna americana che chiamano semplicemente “la dottoressa” e che devono detenere per conto di una non meglio specificata organizzazione.



Allo stesso tempo, i ragazzi devono anche prendersi cura di una mucca che si chiama Shakira, ma quando l’animale muore, la morte comincia a materializzarsi nella vita dei sette giovani protagonisti…



MONOS – Un gioco da ragazzi si pone così a metà tra Il signore delle mosche e Beasts of No Nation: è uno sconvolgente survival thriller firmato dal talento emergente del cinema sudamericano, Alejandro Landes.

Film in uscita mercoledì 26 giugno 2019

Toy Story 4

Il terzo capitolo della saga si concludeva con la partenza di Andy per il college e l’inizio di una nuova vita per i suoi giocattoli presso la casa di Bonnie, una dolcissima bambina del suo quartiere. Ed è proprio da qui che il nuovo film avrà inizio, mostrando come i personaggi si saranno ambientati nella nuova cameretta e con i relativi nuovi compagni di avventura: quali saranno le nuove avventure che i giocattoli più amati nella storia del cinema dovranno affrontare?



Se sei interessato a leggere tutte le anticipazione su Toy Story 4, ti invito a leggere il nostro articolo interamente dedicato al quarto, attesissimo capitolo della saga di animazione Pixar!

Film in uscita giovedì 27 giugno 2019

Un Segreto Di Famiglia

Un Segreto Di Famiglia è il nuovo film di Pablo Trapero, uno dei principali esponenti del Nuovo Cinema Argentino, i cui film si contraddistinguono per un distintivo stile realista, essendo la genuina rappresentazione di persone comuni alle prese con i problemi tipici della quotidianità e con le, ahimé, tipiche ingiustizie del contesto sociale ed economico in cui si ritrovano ad essere inserite.

E questo suo nuovo lavoro si pone in linea con l’intera produzione cinematografica di Trapero, essendo il racconto incentrato sulle tensioni e le inconsce ostilità familiari.



Protagoniste sono Mia e Eugenia, due sorelle tanto simili nell’aspetto quanto diverse nelle scelte di vita.

Mia è rimasta nella sua terra natale, l’Argentina, dove vive insieme ai genitori nella grande villa di famiglia, battezzata “La Quietud”, la quiete. Eugenia, al contrario, ha deciso di spiccare il volo e di crearsi una vita lontana da casa, stabilendosi a Parigi.



Dopo anni di assenza, Eugenia ritorna a Buenos Aires in seguito all’ictus che ha colpito il padre, ricongiungendosi con la madre e l’amata sorella nella sontuosa dimora di famiglia. In questa terribile circostanza, le tre donne sono così costrette a confrontarsi con i traumi emotivi e gli oscuri segreti del loro passato, vissuto sullo sfondo della dittatura militare.

Vecchie gelosie tornano così a galla, nel momento in cui Mia, nonostante il grande affetto provato per la sorella, non riesce del tutto ad accettare le grandi attenzioni che la madre Esmeralda riserva alla ‘figliola prodiga’.