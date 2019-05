Si chiama “Jambo” il tormentone dal sapore africano che ci farà ballare sulle spiagge durante l’estate 2019, dal 24 maggio in radio.

Nel pezzo, Giusy Ferreri torna a collaborare con Takagi & Ketra, con cui aveva già collaborato l’anno scorso con “Amore e Capoeira”. I due produttori multiplatino ques’anno puntano tutto sull’Afro Beat.

Il featuring prevede la partecipazione di OMI: se vi sembra di averlo già sentito, non vi sbagliate. La sua “Cheerleader” ha conquistato il mondo.

Nella lingua Swahili “Jambo” è un simpatico saluto: significa “ciao”, e va rivolto rigorosamente con il sorriso.

Un sorriso di chi non ha bisogno di niente per essere felice!

Cover Jambo – Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri, OMI

Con il tempo, Giusy Ferreri si sta consolidando come regina dell’estate: dopo “Amore e Capoeira” l’anno scorso, ricordiamo anche “Roma-Bangkok”, con Baby K, del 2015.

Takagi & Ketra (reduci dal successo de “La Luna e La Gatta“, feat. Jovanotti e Tommaso Paradiso) hanno sicuramente capito che per un tormentone dal successo garantito, dovevano rivolgersi alla bella cantante palermitana!

Qui sopra puoi ascoltare l’audio del nuovo pezzo, mentre qui sotto puoi leggere il testo. Credi anche tu sia un tormentone estivo assicurato? Fammi sapere nei commenti! E non mi resta che dirti…Jambo!

Testo di Jambo, Takagi & Ketra feat. Giusy Ferreri e OMI

I don’t need another reason

you’re not enough for me

let’s make some memories

E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo huana

dicevi tu

guardando me

Segui il fiume all’orizzonte

dove l’estate non cambia colore

ed è più vicino anche il sole sopra la linea dell’equatore

tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu

voglio andarci con te

E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo huana

dicevi tu

guardando me, guardando me

You’re at the top of the world

continua a ballare

beautiful horizon

fino a quando ti pare

you and me

come un’onda che sale

and keep dancing

e continua a cantare

finché il tempo non scade

finché il mondo non cade

E non c’è bisogno di niente

hai-hai-hai-hai

quando la notte ti prende

hai-hai-hai-hai

tra il cielo e la savana tutto girava

jambo huana

dicevi tu

guardando me, guardando me