Lo sceneggiatore di Ritorno al futuro Bob Gale ha chiesto alla Universal Pictures di distruggere la versione censurata del sequel dopo che è stato trasmesso in streaming su Netflix negli Stati Uniti.

Speriamo che la stessa cosa non succederà in Italia.

I fan della serie sono rimasti delusi dopo aver visto la versione censurata di Ritorno al Futuro 2, che appare diversa nella scena in cui Marty McFly (Michael J Fox) scopre che l’almanacco sportivo è stato sostituito con la rivista Oh La La.

Apparentemente il montaggio è stato fatto per rendere il film più adatto alla visione in famiglia, ma i fan non erano contenti della scarsa qualità del taglio e del fatto che la scena fosse stata modificata.

Da allora Gale ha incolpato Universal della modifica, che “in qualche modo ha fornito a Netflix una versione diversa del film”.

“L’ho saputo circa dieci giorni fa da un fan e ho fatto correggere l’errore allo studio”, ha detto a The Hollywood Reporter.

“La versione attualmente in riproduzione è la versione originale senza censura, non quella modificata.”

“Apparentemente, questa era una versione che né il regista Robert Zemeckis né io sapevamo esistesse. Era stata creata per alcuni paesi che avevano un problema con la copertina della rivista Oh La La. Ho chiesto allo studio di distruggere questa versione.”

“Netflix non modifica i film: riproducono solo le versioni che gli vengono fornite”, ha continuato Gale. “Puoi arrabbiarti con la Universal, ma penso che staranno molto più attenti in futuro – e con ‘il futuro’.”

