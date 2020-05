In questo articolo sono presenti spoiler sul film Logan.

La tanto amata interpretazione di Hugh Jackman del mutante degli X-Men Wolverine si è conclusa nel 2017 con Logan, un film che ha visto il famoso personaggio morire dopo aver completato un’ultima missione.

La decisione di uccidere un personaggio così importante è stato uno shock per alcuni fan, ma lo sceneggiatore e regista James Mangold ha rivelato che è stata una decisione sorprendentemente facile.

Parlando con ComicBook.com ha affermato che la decisione di uccidere Logan è stata “molto meno difficile di quanto si pensi”.

“All’inizio io e Hugh ci abbiamo ragionato”, ha detto. “Ci sembrava logico che se fosse stato il suo ultimo film, la sua morte sarebbe stata la soluzione migliore. È un’ipotesi logica, giusto?

“Ci serviva un modo perfetto per chiudere il cerchio Wolverine e penso che l’abbiamo trovato.”

Uccidere un personaggio così famoso è sempre un grosso problema, ma Mangold ha rivelato che lo studio Fox era d’accordo con l’idea sin da subito.

“Francamente, anche lo studio non ha obiettato, perché sembrava tutto perfetto”, ha detto.

Jackman ha precedentemente suggerito che la sua uscita dal ruolo non significa necessariamente che non vedremo mai più il personaggio di Wolverine in qualche altra circostanza, infatti “il personaggio continuerà ad esistere”.

“Qualcuno lo interpreterà, sicuramente”, ha detto – anche se il produttore di Logan, Hutch Parker ha precisato che non “prevede nulla di tutto ciò nel prossimo futuro”.

Per ora gustiamoci il bellissimo film Logan, a nostro parare il migliore dell’intera saga.