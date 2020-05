Che tu abbia amato o detestato il finale, non puoi negare che Lost sia una delle più belle serie televisive di tutti i tempi.

Per celebrare i 10 anni dall’episodio finale dello show, due delle star di Lost, Nestor Carbonell e Henry Ian Cusick, hanno rivelato che firmerebbero subito per un remake.

In un’intervista a The Independent, Cusick, ha affermato che gli piacerebbe molto interpretare nuovamente il suo personaggio in Lost.

“Penso che un remake sarebbe un’ottima soluzione.”

“Sarei pronto per questo remake già da ora – è stata una serie tv fantastica e ogni anno fanno riavvi di spettacoli televisivi.”

Carbonell ha detto che la serie tv ha cambiato la sua vita e che sarebbe “il primo ad iscriversi” per un remake.

“Lavorerei con Damon [Lindelof], Carlton [Cuse] e tutto il cast di Lost in qualsiasi momento e su qualsiasi progetto, e se trovassero qualcosa di significativo da fare oltre quello che hanno già fatto, sarei il primo ad iscrivermi al progetto.”

“Lost è stato un dono in molti modi: ha cambiato la mia vita, ha cambiato la vita della mia famiglia; mia moglie ha effettivamente scritto un libro che pubblicherà l’anno prossimo sulla serie tv.”

Ha aggiunto:

“Tornarci su in un’altra incarnazione sarebbe un altro regalo”.

Da quando la serie tv è finita, altri attori hanno manifestato il proprio parere positivo per riavviare lo spettacolo, anche se Evangeline Lilly ha ammesso che non le piaceva come il suo personaggio Kate si è rivelato nel corso della serie.

“Ho sempre pensato che Kate fosse antipatica. Non all’inizio – all’inizio, era piuttosto interessante da vedere. Ma mentre la serie tv andava avanti, ho pensato che fosse sempre più prevedibile.”

“Ho pensato che il mio personaggio sia passato dall’essere autonomo – avendo la sua storia, il suo viaggio e le sue idee – a inseguire due uomini intorno all’isola. Questo mi ha irritata.”

Lost è disponibile per la visione su Amazon Prime Video.