E come ci spiega la voce del piccolo e dolce Will ( Noah Schnapp ) questo mostro è ora alla ricerca di un nuovo ospite che gli permetta di rimanere ancorato al nostro mondo. Che si tratti del bello e dannato Billy , interpretato da Dacre Montgomery ?

I nostri piccoli eroi li avevamo lasciati così: la fortissima Eleven (interpretata dal giovane talento Millie Bobby Brown ), Undici per chi naturalmente guarda la versione doppiata in italiano, era riuscita a chiudere il portale che collegava il nostro mondo a quello del Sottosopra .

Sarà sicuramente un 4 Luglio interessante, e non solo per gli americani.

La terza stagione di uno dei grandi colossi nonché prodotti di punta del servizio di streaming on-demand è in arrivo, per l’appunto, il 4 Luglio 2019: e tra un colpo di scena e l’altro è facile intuire attraverso le immagini del trailer che la storia di questa stagione di stranezze è ambientata infatti durante l’estate.

Per la festa americana per eccellenza, il 4 Luglio, quest’anno ci pensa Netflix a portare i fuochi d’artificio. Ce lo ha dimostrato già con i teaser e i trailer precedenti, ma questa volta di dubbi non ce ne sono più.

