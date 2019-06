Le “Little Women”, nonchè Piccole Donne, di Greta Gerwig sono finalmente arrivate.

Il film arriverà nelle sale a Gennaio 2020, poco prima dell’attesissima notte degli Oscar, ed è già tra quelli che sembra prenderanno più nomination.

Se il nome Greta Gerwig non vi è nuovo è perfettamente comprensibile: ha già ottenuto una nomination agli Oscar 2018 come miglior regista per il film “Lady Bird”.

Unica donna in corsa per il premio miglior regia, alla fine questo andò a Guillermo del Toro, per il suo film “The Shape of Water“, in italia “La forma dell’Acqua”.

La Gerwig non si è però data per vinta e ha deciso di dirigere un film trasposizione di un capolavoro letterario che ha fatto la storia: una guida al femminile per un cast (sempre al femminile) d’eccellenza.

Nelle foto uscite da pochi giorni, abbiamo la fortuna di vedere il cast stellare del film della Gerwig all’opera. Sono delle vere e proprie immagini del film, che possiamo già pregustare in attesa del primissimo trailer.

Qui sotto puoi trovare le primissime immagini di “Piccole Donne”. Non sono bellissime?

Da sinistra, Emma Watson (la Hermione di Harry Potter) Florence Pugh, Saoirse Ronan ed Eliza Scanlen. Saranno le protagoniste

La prima immagine che è circolata dal set: è del 2018.

Timothée Chalamet (Call me by your name) insieme a Saoirse Ronan. I due avevano già recitato insieme in Lady Bird

Timothée Chalamet con Florence Pugh, che interpreta la più piccola delle sorelle, Amy

Emma Watson interpreterà la sorella maggiore, Meg

Saoirse Ronan, che arriva già da tre nomination agli Oscar, sarà la ribelle Jo

Laura Dern sarà la mamma delle quattro ragazze

Meryl Streep, grande interprete e pilastro del cinema americano, sarà zia March

Il cast stellare di “Piccole Donne” di Greta Gerwig

Ad interpretare la figlia maggiore Meg è Emma Watson, entrata a far parte del cast di Piccole Donne dopo che la prima scelta per la parte, Emma Stone, è stata costretta ad abbandonare il progetto per via degli impegni promozionali del film La Favorita.

Jo – la più ribelle – sarà interpretata da Saoirse Ronan, che ha già lavorato al fianco della Gerwig in quanto protagonista di “Lady Bird”. A soli venticinque anni, ha già ottenuto tre nomination agli Oscar!

Florence Pugh e Eliza Scanlen vestiranno rispettivamente i panni delle altre due figlie, Amy e Beth.

Il cast comprende inoltre le grandi Meryl Streep e Laura Dern: la prima è il personaggio di zia March, mentre la seconda interpreterà la madre delle protagoniste.

Per ultimo ma non meno importante, il giovanissimo Timothèe Chalamet, grande star del film di Luca Guadagnino “Chiamami Col Tuo Nome“, interpreterà Laurie, ruolo precedentemente reso da Christian Bale nella versione del 1994.

Anche tu non vedi l’ora di vedere questo film che si presagisce un capolavoro? Fammi sapere nei commenti!