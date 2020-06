Global Goal: Unite for Our Future sarà il nuovo concerto virtuale trasmesso globalmente in streaming.

Dopo il grande successo di One World: Together ad Home, Global Citizen insieme alla Commissione Europea ha organizzato un nuovo evento, questa volta per combattere le disuguaglianze e sensibilizzare affinchè tutte le comunità marginalizzate abbiano le cure e l’assistenza necessaria a combattere l’emergenza Coronavirus.

Si intitolerà “Unite for Our Future – The Concert” e vedrà la partecipazione di numerosi artisti che intratterranno con la propria musica, così come di attori e celebrità che interverranno sul tema.

Ad esibirsi saranno i Coldplay, Miley Cyrus, J Balvin, Justin Bieber insieme a Quavo, Shakira, Usher, Jennifer Hudson, Chloe x Halle, Christine and the Queens e Yemi Alade. Mentre tra gli ospiti troviamo anche i nomi di Charlize Theron, David Beckham, Diane Kruger, Hugh Jackman, Olivia Colman, Salma Hayek Pinault.

Programma dell’evento di Global Goal Unite for Our Future The Concert

L’evento sarà presentato dall’attore Dwayne “The Rock” Johnson e dalla Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e avrà luogo sabato 27 Giugno. Così come era accaduto per il precedente, anche questo concerto virtuale sarà trasmesso in streaming in tutto il mondo, sulle principali piattaforme e social network come Youtube, Facebook e Twitter.

Sul canale Youtube è stato pubblicato un trailer per pubblicizzare l’evento con un messaggio, breve ma conciso:

“Potremmo non sembrare uguale all’apparenza, potremmo non parlare la stessa lingua, ma ci uniamo oggi così che domani tutti, ovunque, potranno vivere una vita in salute. Unitevi a noi per aiutare ogni persona al mondo a ricevere gli stessi trattamenti per il COVID-19”

Global Goal: Unite for Our Future The Concert trailer

Global Goal Unite for Our Future non si ferma pero’ al singolo evento musicale, ma è ad oggi una vera e propria campagna, mirata a chiamare all’azione i leader mondiali affinchè si impegnino a investire denaro per la ricerca e la diffusione di test.

Per tutte le informazioni e il programma dell’evento potete consultare QUESTO LINK.