L’attesa di Stranger Things 4 si fa sempre più ansiosa, inutile dirlo, e ora che i fratelli Duffer, creatori della serie, hanno rivelato che nella prossima stagione ci saranno delle guest star, la curiosità è arrivata davvero alle stelle!

Secondo alcune dichiarazioni fatte dai Duffer a Deadline, infatti, la quarta stagione di Stranger Things non mancherà di ospiti molto interessanti, di guest star, appunto, che sapranno sorprendere e commuovere tutti i fan. Ma di chi si tratta?

Le guest star di Stranger Things 4: le parole dei fratelli Duffer

Purtroppo non è stato rivelato molto riguardo alle guest star che saranno presenti nella quarta stagione di Stranger Things. Per gran parte dell’intervista i fratelli Duffer hanno parlato della serie in generale e del grande successo ricevuto in tutto il mondo, però, tra le tante cose i due autori si sono lasciati scappare un succoso indizio.

Ecco quanto dichiarato riguardo agli ospiti della serie:

Ne abbiamo un paio molto interessanti quest’anno. È un modo davvero divertente di incontrare una delle proprie icone: scrivi una parte per loro e vedi se vogliono farlo! F.lli Duffer

A chi si riferiscono? Sicuramente dopo queste parole i fan partiranno con le ipotesi più fantasiose e disparate, esattamente come sta accadendo per la trama e per la sorte dei personaggi. Uno di questi è Jim Hopper, che secondo un ultima teoria dei fan potrebbe tornare addirittura come clone nella quarta stagione.

Ipotesi a parte, con questa frase i Duffer accendono in noi una curiosità enorme, ma per avere ulteriori dettagli dovremo aspettare probabilmente la ripresa della produzione, ormai ferma da marzo, o addirittura i prossimi trailer.

Ad ogni modo, le speranze di vedere Stranger Things 4 entro il 2020 sono purtroppo sfumate. Speriamo per il 2021, con le migliori sorprese.

E ti cosa ne pensi? Chi potrebbero essere le guest star di Stranger Things 4? Lascia un commento per dire la tua.