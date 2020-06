Nelle ultime ore è stato finalmente pubblicato il trailer ufficiale del film Waiting for the Barbarians, in film con protagonisti Mark Rylance, Johnny Depp e Robert Pattinson presentato in anteprima allo scorso Festival di Venezia, dove ha ricevuto un’ottima accoglienza.

Come molti altri film, anche Waiting for the Barbarians sta risentendo della crisi del settore scatenata dalla pandemia di Covid-19, e proprio per questo motivo, la Samuel Goldwyn Films ha deciso di non far uscire il film nelle sale cinematografiche, ma di distribuirlo direttamente in digitale in formato PVOD,

La data d’uscita del film è quella del 7 agosto 2020, ma per il momento non si sa ancora né quando né su quale piattaforma arriverà qui in Italia.

La trama e il trailer di Waiting for the Barbarians

Il protagonista di Waiting for the Barbarians è un magistrato alla soglia del pensionamento, che esercita il suo ruolo in un isolato avamposto di frontiera al confine di un impero senza nome. All’arrivo del colonnello Joll però tutto cambia. Incaricato di seguire le attività dei barbari per la sicurezza del confine, Joll mette in piedi una serie di spietati interrogatori, pieni di violenza e maltrattamenti.

Quando ad essere torturata è però una ragazza barbara, il magistrato non ci sta più, e decide di compiere una ribellione che lo spingerà a fare di tutto pur di mettere in salvo la giovane donna.

Sin dalle prime immagini che ci vengono mostrate nel trailer (che trovate in cima all’articolo) non si può non restare incantati dalla bellissima fotografia e ambientazione del film. e anche dalla recitazione degli attori protagonisti, tutti perfetti nei loro ruoli.

Come anticipato, il cast è composto da Mark Rylance, Johnny Depp, Robert Pattinson e dalla bellissima Gana Bayarsaikhan. La regia del film è di Ciro Guerra, regista e sceneggiatore colombiano.

