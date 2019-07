Da 44 anni, un record dopo l’altro. Prima nel 1975, alla sua uscita, poi nel 1991, alla morte di Freddie Mercury. Di cosa stiamo parlando? Ma di Bohemian Rapsody, naturalmente, forse la canzone più iconica e conosciuta della band Queen, che in questi giorni ha raggiunto il record di un miliardo di visualizzazioni su youtube.

Ad oggi, “Bohemian Rapsody” è il singolo più vecchio con il maggior numero di visualizzazioni.

Tratto dal cd “A Night at the Opera“, “Bohemian Rapsody” è il primo video ad essere stato rilasciato negli anni settanta, o comunque precedente agli anni novanta a raggiungere questo record.

Bohemian Rapsody non rientra nei 100 singoli più ascoltati di sempre, tra i quali invece troviamo, ad esempio, Despacito di Luis Fonsi, con più di 6 miliardi di visualizzazioni. Ma potrebbe comunque essere un nuovo record futuro, chi lo sa?

Tratto dal video di Bohemian Rapsody, del 1975

Bismillah! They will not let you go…cantano nella canzone Freddie Mercury, Roger Taylor, Brian May e John Deacon. Ed è proprio così, i Queen non hanno nessuna intenzione di lasciarci andare.

Le visualizzazioni sono aumentate grazie anche al rilascio, l’anno scorso, del film biografico di Freddie Mercury, intitolato proprio Bohemian Rapsody, che ha visto il talentuoso Rami Malek aggiudicarsi un Oscar al miglior attore per aver interpretato il visionario cantante dei Queen.

I rimanenti membri della band, Brian May e Roger Taylor hanno celebrato il clamoroso evento pubblicando su Youtube una nuova versione della canzone rimasterizzata e in 4K, che potete trovare all’inizio dell’articolo.

“Mi piace ancora ascoltarla”, aveva detto May in un’intervista con la BBC nel 2015, che segnava il quarantesimo anniversario per la hit. “Se passa in radio, io alzo a tutto volume e la ascolto ancora”.

Un bellissimo traguardo per la canzone che sicuramente non ha ancora finito di farsi conoscere e segnare nuovi record. Siete contenti? Fatemi sapere nei commenti!