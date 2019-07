Arrivata oramai al sesto singolo uscito per promuovere il nuovo album “Phoenix”, Rita Ora non si ferma! E’ uscito il video di “New Look”.

“New Look” è un brano che riesce perfettamente a catturare lo stile che domina questo album: si presenta infatti come una canzone pop molto energica, grintosa, piena di vita.

Riesce inoltre a mettere in risalto le doti vocali di Rita e a unire una produzione al passo con i tempi con le fondamenta dello stile musicale della bella cantante.

“New Look” arriva dopo il grande successo di “Ritual“, la sua bellissima collaborazione con Tiesto e i Jonas Blue.

Il video di “New Look” è stato pochi giorni fa e ci mostra una Rita Ora carismatica che è in grado di trasformare in arte la sua immensa bellezza.

Durante il video, competitiva e mai disposta ad abbassare la testa, Rita sfida il suo ex in una gara automobilistica e riesce in questo modo a prendersi una rivincita dopo la fine della loro relazione.

Rita ha scelto questo sport, tipicamente maschile, per farsi portavoce di un femminismo che da sempre porta avanti con orgoglio. Un messaggio universale e in grado di raggiungere tutti, molto intelligente. E brava Rita!

La cover di Phoenix, il nuovo album di Rita Ora

Potete vedere il video qui sopra.

Qui sotto trovate testo e traduzione di “New Look” di Rita Ora. Vi piace la sua nuova canzone? Fatemi sapere nei commenti!

Testo di “New Look” di Rita Ora

Ooh, ooh

See it’s not that I don’t trust ya

I just wanna know

Every place that you go

Everyone that you know

Everything that you do

Every single move you make

And I ain’t tryna play the victim

But I got my suspicions

Sayin’ you’re alone

I can hear on the phone

Someone else in the back

What’s she doin’, what’s she askin’?

Watchu’ gonna do when the sun goes down?

Who you gonna love when I’m not around?

If you find a new look now

Would you kick the old one out?

If you find a new look now

Would you kick the old one out?

If you find a new look now

See it’s not that I’m a psycho

We both know it isn’t my fault

You were the one

Who was out having fun

I’ve been out on my grind

I’ve been workin’ overtime, yeah

And I ain’t tryna play the victim

But I got my suspicions

Sayin’ you’re alone

But if you ain’t alone

You should say it to me now

I ain’t gonna stick around, said

Watchu’ gonna do when the sun goes down?

Who you gonna love when I’m not around?

If you find a new look now

Would you kick the old one out?

If you find a new look now

Would you kick the old one out?

If you find a new look now

Right now, right now

If you find a new look now

Right now, right now

If you find a new look now (If you find)

Watchu’ gonna do when the sun goes down?

Who you gonna love when I’m not around?

If you find a new look now

Would you kick the old one out?

If you find a new look now

Would you kick the old one out?

If you find a new look now

Right now, right now

If you find a new look now

Right now, right now

If you find a new look now

Traduzione di “New Look” di Rita Ora

Ooh ooh

Vedi, non è che non mi fido di te

voglio sapere ogni posto in cui vai

tutti quelli che conosci

tutto quel che fai

ogni singola mossa che fai

e non sto provando a fare la vittima

ma ho i miei sospetti

dici che sei solo ma siamo al telefono e riesco a sentire la voce di qualcun altro in sottofondo

cosa sta facendo? cosa sta chiedendo?

Cosa farai quando calerà il sole?

chi amerai quando non ci sarò io attorno a te?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

butteresti via quello vecchio?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

butteresti via quello vecchio?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

Vedi, non è che sono psicopatica

entrambi sappiamo che non è colpa mia

sei l’unico a divertirsi

sono uscita dalla mia routine

ho lavorato tutto il tempo, sì

e non sto provando a fare la vittima

ma ho i miei sospetti

dici che sei soloma se non sei solo

dovresti dirmelo adesso

io resterò qui, a dire

Cosa farai quando calerà il sole?

chi amerai quando non ci sarò io attorno a te?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

butteresti via quello vecchio?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

butteresti via quello vecchio?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

adesso, adesso

Se trovi un nuovo sguardo adesso

adesso, adesso

Se trovi un nuovo sguardo adesso

Oh sì sì

se vuoi oh se vuoi

Cosa farai quando calerà il sole?

chi amerai quando non ci sarò io attorno a te?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

butteresti via quello vecchio?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

butteresti via quello vecchio?

Se trovi un nuovo sguardo adesso

adesso, adesso

Se trovi un nuovo sguardo adesso

adesso, adesso

Se trovi un nuovo sguardo adesso