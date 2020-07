“Save Myself” è il nuovo singolo di Ashe

La giovane Ashe ha pubblicato il nuovo singolo “Save Myself”, a poche settimane di distanza dal remix del suo brano di successo “Moral of the Story”, realizzato insieme a Niall Horan. I due brani sono pero’ paradossalmente legati tra loro, sembra infatti che abbia tratto l’ispirazione per entrambi dalla stessa relazione passata.

In “Save Myself” la cantante ha racchiuso la frustrazione provata nel ricordare un rapporto che, riguardando indietro, si pente quasi di aver vissuto.

“Un giorno starò bene

In questo momento sono solo arrabbiata

Stanca di essere così matura

Se solo non fossi mai stata tua

Avrei potuto salvare a me stessa

Tempo e un sacco di soldi”

Ashe ha voluto ancora una volta raccontare le sue emozioni attraverso la musica, nella maniera più sincera. “Sono immensamente grata per la mia vita e per la donna che sono”, ha scritto in relazione all’uscita del brano ringraziando successivamente il pubblico per il supporto ricevuto negli ultimi mesi.

Il nuovo brano potrebbe andare a comporre un progetto più ampio, come un EP o l’album di debutto. La giovane ha finora rilasciato alcuni singoli e i due capitoli di “Moral of the Story”, entrambi EP. Ma soprattutto grazie al successo del precedente singolo e all’esposizione ricevuta dopo la collaborazione con il cantante irlandese Niall Horan, Ashe sta riuscendo a raggiungere un pubblico sempre più ampio e che vorrebbe poter ascoltare anche qualcosa di più.

Per ora possiamo pero’ dedicarci al singolo “Save Myself”. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Save Myself di Ashe

[Verso 1]

Dannazione, con il senno di poi 2020

Ha fatto cadere pioggia su tutta la mia solarità

Un giorno, tutto questo sarà divertente

Eravamo cocaina, fingendo di essere latte e miele

Anormale, ero una tossica

Un giorno, tutto questo sarà divertente

[Pre-Ritornello]

So che tutto si è risolto

Nel modo in cui doveva andare

Ma onestamente

[Ritornello]

Se avessi la possibilità

Ritirerei tutto

Mi butterei giù dalla tua nave che affonda

Piuttosto che andare giù con essa

Un giorno starò bene

In questo momento sono solo arrabbiata

Stanca di essere così matura

Se solo non fossi mai stata tua

Avrei potuto salvare a me stessa

Tempo e un sacco di soldi

Avrei potuto salvare me stessa

Non dovrei incolparmi

L’ho più o meno visto arrivare

Avrei potuto salvarmi da te

[Verso 2]

Campanelli d’allarme, tendevo a ignorarli

Bandiera bianca, mai mandata alle stelle

Così difficile da dimenticare alla mattina

[Pre-Ritornello]

So che tutto si è risolto

Nel modo in cui doveva andare

Ma onestamente

[Ritornello]

Se avessi la possibilità

Ritirerei tutto

Mi butterei giù dalla tua nave che affonda

Piuttosto che andare giù con essa

Un giorno starò bene

In questo momento sono solo arrabbiata

Stanca di essere così matura

Se solo non fossi mai stata tua

Avrei potuto salvare a me stessa

Tempo e un sacco di soldi

Avrei potuto salvare me stessa

Non dovrei incolparmi

L’ho più o meno visto arrivare

Avrei potuto salvarmi da te

[Bridge]

Avrei potuto salvare me stessa

Dallo sprecare metà dei miei anni 20

Ho salvato me stessa da te

[Outro]

Avrei potuto salvare a me stessa

Tempo e un sacco di soldi

Avrei potuto salvare me stessa

Non dovrei incolparmi

L’ho più o meno visto arrivare

Avrei potuto salvarmi da te

Testo di Save Myself di Ashe

[Verse 1]

God damn, hindsight 2020

Poured rain all over my sunny

Someday, this will all be funny

We were cocaine, playing milk and honey

Dysfunctional, I was a junkie

Someday, this will all be funny



[Pre-Chorus]

I know everything worked out

The way it’s meant to be

But honestly

[Chorus]

If I had the chance

I would take it back

Jumping off your sinking ship

‘Stead of going down with it

One day, I’ll be good

Right now, I’m just mad

Over being so mature

If only I was never yours

I could’ve saved myself

Time and lots of money

Coulda saved myself

I shouldn’t blame myself

I kinda saw it coming

Coulda saved myself from you



[Verse 2]

Red flags, tended to ignore them

White flag, never sent it soaring

So hard to forget it in the morning



[Pre-Chorus]

I know everything worked out

The way it’s meant to be

But honestly

[Chorus]

If I had the chance

I would take it back

Jumping off your sinking ship

‘Stead of going down with it

One day, I’ll be good

Right now, I’m just mad

Over being so mature

If only I was never yours

I could’ve saved myself

Time and lots of money

Coulda saved myself

I shouldn’t blame myself

I kinda saw it coming

Coulda saved myself from you

[Bridge]

I coulda saved myself

From wasting half my twenties

Saved myself from you

[Chorus]

I could’ve saved myself

Time and lots of money

Coulda saved myself, ah-ooh

I shouldn’t blame myself

I kinda saw it coming

Coulda saved myself from you