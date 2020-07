Un grande notizia per tutti i lettori che hanno amato il libro La Ragazza della Palude di Delia Owen: molto presto diventerà un film diretto dalla regista Olivia Newman, già conosciuta per i film Il primo match e Chigago Fire.

Per chi conosce la storia, è facile capire quanto possa essere interessante trasformarla in un adattamento cinematografico, pieno di ingredienti che spaziano dal thriller al racconto di crescita, muovendosi con maestria tra due linee temporali.

La Ragazza della Palude di Delia Owen, pubblicato nel 2018, è diventato in poco tempo un best seller acclamato, con oltre 7 milioni di copie vendute in tutto il mondo.

La trama de La Ragazza della Palude

La storia racconta di Kya, una strana ragazza cresciuta da sola in una palude dall’età di 6 anni dopo essere stata abbandonata dalla sua famiglia, a poca distanza da un villaggio della Carolina del Nord.

Dopo aver scritto un libro di successo che raccontava proprio la sua vita solitaria nella palude, dove ha imparato ad amare e gestire la natura come suo personale paradiso, Kya viene accusata di un terribile omicidio ai danni di un uomo, il suo ex, Chase Andrews. Il cadavere di Chase infatti affiora proprio dalle acque di quella stessa misteriosa palude da anni rifugio di Kya.

Ne segue un lungo e articolato processo che metterà sul tavolo tutte le incongruenze e le peculiarità della storia.

Purtroppo non sappiamo molto altro riguardo al film che dirigerà Olivia Newton, a parte che il progetto sarà prodotto dalla Sony Pictures.

Non si sa ancora niente riguardo a quello che sarà il cast, in particolar modo chi sarà l’attrice che verrà scelta per interpretare la parte della protagonista. La curiosità è davvero tanta, ma purtroppo per il momento non si può far altro che aspettare nuove notizie, sulle quali vi terremo aggiornati.

