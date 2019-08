Lo aveva annunciato con un semplice tweet: “visto che tutti lo state chiedendo, sto per rilasciare tre canzoni, la prima arriverà la prossima settimana”. Detto fatto.

“I Warned Myself” è il primo singolo rilasciato da Charlie Puth dopo lo straordinario successo dell’ultimo album “Voicenotes” -pubblicato lo scorso anno- che gli ha regalato anche una nomination ai Grammy Awards.

“Ho avvisato me stesso che non avrei dovuto giocare con il fuoco Ma posso dire che lo rifarò un’altra volta Non mi fido di me stesso, non è una cosa buona per la mia salute Hai incasinato il mio cuore, ora sei tu la causa di questo”

La canzone parla di una relazione tossica, quasi ossessiva, dalla quale il cantante non riesce a distanziarsi. “Un circolo vizioso per cui continui a tornare da qualcuno che sai, nel profondo, non essere giusto per te”, così ha spiegato sul suo profilo social.

Copertina singolo “I Warned Myself” di Charlie Puth

Il video ufficiale del singolo riprende il cantante in varie occasioni accompagnato dalla sua “partner”, dai red carpet ai servizi fotografici, intervallati dalla sua fuga solitaria nel deserto.

Un verso della canzone in particolare ha fatto scatenare la curiosità dei fan:

“Ti ricordi quando mi hai detto che non dovevo preoccuparmi? ‘È oltreoceano, in tour, starà bene senza di me’ Mi hai detto che non avevi niente da nascondere, che lo avevi lasciato molto tempo fa Avrei dovuto sapere che fosse una bugia”

Secondo alcuni infatti queste parole potrebbero fare riferimento alla relazione che Charlie ha avuto con Selena Gomez, terminata nel momento in cui la cantante e attrice decise di riconciliarsi –seppur per breve tempo– con l’ex Justin Bieber.

Charlie non ha commentato a riguardo, ma alla domanda su dove avesse preso ispirazione per il testo della canzone ha risposto così:

“Ogni canzone che scrivo, che ho scritto, riprende cose che ho attraversato davvero nella vita reale. Quindi ogni frase di “I Warned Myself” l’ho provata sulla mia pelle”.

Il secondo singolo verrà rilasciato tra tre settimane, e il terzo dopo tre settimane da quella data. Nei mesi a venire Charlie ci delizierà con nuova musica quindi e fa sapere che le canzoni saranno tematicamente differenti, così come lo sarà il loro sound.

Il cantante è sempre molto impegnato anche quando si tratta di lavorare con altri artisti, solo recentemente ha collaborato infatti con i Five Seconds Of Summer nel remix della loro “Easier” e ha contribuito alla scrittura del nuovo singolo di Katy Perry “Small Talk”.

Testo “I Warned Myself”

[Chorus]

I warned myself that I shouldn’t play with fire

But I can tell that I’ll do it one more time

Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)

You messed with my heart, now you re the reason why

[Verse 1]

Do you remember when you told me I don’t have to worry?

“He’s overseas, out on his tour, he’ll be okay without me”

You said you had nothing to hide, that you left him long ago

I shoulda known that was a lie

[Chorus]

I warned myself that I shouldn’t play with fire

But I can tell that I’ll do it one more time

Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)

You messed with my heart, now you’re the reason why

I warned myself that I shouldn’t play with fire

But I can tell that I’ll do it one more time

Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)

You messed with my heart, now you’re the reason why

[Verse 2]

Do you remember when you said, “Do not tell anybody

‘Cause if ya do, I’ll be the first to put my hands around your throat”?

If you had nothing to hide, why is no one s’posed to know?

I shoulda known that was a lie

[Chorus]

I (I) warned myself (Warned myself) that I shouldn’t play with fire (Oh no)

But I can tell (I know) that I’ll do it one more time

Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)

You messed with my heart, now you’re the reason why

I warned myself (Warned myself) that I shouldn’t play with fire

But I can tell (I can tell) that I’ll do it one more time

Don’t trust in myself, (Mmm) no good for my health (Mmm)

You messed with my heart, now you’re the reason why

[Outro]

The reason why

Traduzione “I Warned Myself”

[Ritornello]

Ho avvisato me stesso che non avrei dovuto giocare con il fuoco

Ma posso dire che lo rifarò un’altra volta

Non mi fido di me stesso, (Mmm) non è una cosa buona per la mia salute (Mmm)

Tu hai incasinato il mio cuore, sei tu la causa di questo

[Verso 1]

Ti ricordi quando mi hai detto che non mi dovevo preoccupare?

“È oltreoceano, in tour, starà bene senza di me”

Hai detto che non avevi nulla da nascondere, che lo avevi lasciato tanto tempo fa

Avrei dovuto saperlo che fosse una bugia

[Ritornello]

Ho avvisato me stesso che non avrei dovuto giocare con il fuoco

Ma posso dire che lo rifarò un’altra volta

Non mi fido di me stesso, (Mmm) non è una cosa buona per la mia salute (Mmm)

Tu hai incasinato il mio cuore, sei tu la causa di questo

Ho avvisato me stesso che non avrei dovuto giocare con il fuoco

Ma posso dire che lo rifarò un’altra volta

Non mi fido di me stesso, (Mmm) non è una cosa buona per la mia salute (Mmm)

Tu hai incasinato il mio cuore, sei tu la causa di questo

[Verso 2]

Ti ricordi quando hai detto ‘non dirlo a nessuno

Perchè se lo fai, sarò la prima a metterti le mani al collo”?

Se non avevi niente da nascondere, perchè nessuno doveva saperlo?

Avrei dovuto saperlo che fosse una bugia

[Ritornello]

Io (io) ho avvisato me stesso (Ho avvisato me stesso) che non avrei dovuto giocare con il fuoco (Oh no)

Ma posso dire (Lo so) che lo rifarò un’altra volta

Non mi fido di me stesso, (Mmm) non è una cosa buona per la mia salute (Mmm)

Tu hai incasinato il mio cuore, sei tu la causa di questo

Ho avvisato me stesso (Avvisato me stesso) che non avrei dovuto giocare con il fuoco

Ma posso dire (Posso dire) che lo rifarò un’altra volta

Non mi fido di me stesso, (Mmm) non è una cosa buona per la mia salute (Mmm)

Tu hai incasinato il mio cuore, sei tu la causa di questo

[Outro]

La causa di questo