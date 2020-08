Katy Perry regala al pubblico l’ultimo assaggio del nuovo album prima della sua uscita: ascolta il nuovo brano “What Makes a Woman”

Manca poco ormai, venerdì 28 Agosto avremo modo di ascoltare il nuovo album di Katy Perry “Smile“. La cantante ha voluto regalare un ultimo assaggio prima della sua uscita e lo ha fatto rilasciando “What Makes a Woman“, uno dei suoi brani preferiti contenuti in esso. Il brano è stato accompagnato dal video della sua esibizione acustica, con una Katy che mostra con fierezza la sua pancia. È infatti alle porte la nascita della sua prima figlia, al quale lei e il compagno Orlando Bloom daranno presto il benvenuto.

Katy Perry What Makes a Woman Video Acustico

Una canzone in parte dedicata proprio alla sua primogenita e che vuole omaggiare la forza delle donne e la loro unicità. Proprio il loro essere “così tante cose insieme“, spiega Katy, rende piuttosto complicato descriverle. “Sono camaleontiche, malleabili, hanno la capacità di trasformarsi e adattarsi a ogni situazione“, dichiara, “e possono mantenere il peso del mondo sulle loro spalle“. È proprio questo il motivo per il quale alle donne è stata data la possibilità di creare una vita, ha sottolineato la cantante. “Perchè possono fare tutto, indossando pure un paio di tacchi“.

Ne ha avuto prova sulla propria pelle, affrontando una gravidanza nel bel mezzo di una pandemia mondiale, continuando a lavorare al talent televisivo “American Idol” e a promuovere il nuovo album in uscita questo venerdì. “Smile” rappresenta il sesto progetto discografico della cantante che ha voluto raccontare un periodo difficile della propria vita che l’ha portata a perdere il suo entusiasmo e il suo sorriso. Un momento buio che si è lasciata alle spalle ma che ha sentito la necessità di trasferire nella musica.

Katy Perry Esibizione What Makes a Woman

Il pubblico ha potuto ascoltare alcuni brani presenti nel disco, come “Never Really Over“, “Daisies“, “Harleys in Hawaii” e la traccia che dà il titolo all’album, “Smile“. Prima di poter ascoltare l’intero progetto questo venerdì, ha voluto pubblicare anche “What Makes a Woman“, precedentemente anticipata durante una live sul profilo Instagram.

Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Traduzione del testo di What Makes a Woman di Katy Perry

[Verso 1]

È il modo dolce con cui parlo?

La mia pelle così soffice?

O il modo in cui riesco a essere una s*****?

Che ti fa tenere le dita incrociate?

È il modo in cui mi complimento con te?

Il modo in cui ti soddisfo?

O la velocità con cui riesco a cambiare idea

E farti avere paura che potrei lasciarti?

[Ritornello]

Potresti impiegare tutta la tua vita, ma non riusciresti

A descrivere cosa rende una donna tale

È sempre stata il mistero perfetto

Potresti impiegare tutta la tua vita, ma non riusciresti

A descrivere cosa rende una donna tale

Ed è quello che fa una donna per me

[Verso 2]

È il modo in cui taglio i capelli?

E non metto nessun tipo di trucco?

Mi sento la più bella

Quando faccio il cavolo che voglio

Sarà che il mio intuito

Non è mai davvero fiacco?

Ho bisogno di fazzoletti per i miei problemi

E dei cerotti per il mio cuore

[Ritornello]

Potresti impiegare tutta la tua vita, ma non riusciresti

A descrivere cosa rende una donna tale

È sempre stata il mistero perfetto

Potresti impiegare tutta la tua vita, ma non riusciresti

A descrivere cosa rende una donna tale

Ed è quello che fa una donna per me

[Post-Ritornello]

Quello è ciò che fa una donna per me

[Outro]

È il modo in cui

Facciamo girare l’intero mondo

In un paio di tacchi?

Sì, quello è ciò che fa una donna per me

(Esatto, Katheryn)

Testo di What Makes a Woman di Katy Perry

[Verse 1]

Is it the way I talk sweet?

The way my skin is soft?

Or how I can be a bitch?

Make you keep your fingers crossed?

Is it the way that I praise you?

The way that I please you?

Or how fast I change my mind

And get scared that I might leave you?

[Chorus]

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

She’s always been a perfect mystery

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

And that’s what makes a woman to me

[Verse 2]

Is it the way I cut my hair

And put no makeup on?

I feel most beautiful

Doing what the fuck I want

Is it that my intuition

Is never really off?

I need tissues for my issues

And Band-Aids for my heart

[Chorus]

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

She’s always been a perfect mystery

Could spend your whole life, but you couldn’t

Describe what makes a woman

And that’s what makes a woman to me

[Post-Chorus]

That’s what makes a woman to me

[Outro]

Is it the way we keep

The whole world turning

In a pair of heels?

Yeah, that’s what makes a woman

(There it is, Katheryn)