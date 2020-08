La bonus track di “Folklore” è finalmente disponibile anche in digitale: ascolta “the lakes”

Si intitola “the lakes” la bonus track presente nel nuovo album di Taylor Swift “Folklore“, arrivata sulle piattaforme digitali solo con la versione deluxe pubblicata qualche settimana dopo la sua uscita. Un disco pubblicato a sorpresa che ha conquistato il pubblico permettendo alla cantante di ottenere nuovamente dei numeri di vendita e di streaming straordinari. Ma per le prime settimane sulle piattaforme digitali è stato possibile ascoltare solamente la sua versione standard. Solo in un secondo momento Taylor ha rilasciato anche quella deluxe, nella quale è presente una traccia extra. Prodotta dalla cantante insieme all’amico e collega Jack Antonoff, “the lakes” si incastra perfettamente all’interno delle sedici tracce dell’album.

I numerosi riferimenti all’Inghilterra e alla cultura inglese inseriti nel testo fanno pensare a una dedica al fidanzato, l’attore Joe Alwyn, che potrebbe rappresentare anche la musa al quale accenna. “Sto per partire ma non senza la mia musa“. Nel testo troviamo anche il lago Windermele, che si trova proprio in Inghilterra. E mentre nel ritornello canta “portami al lago dove tutti i poeti sono andati a morire / Non appartengo e mio amato, neanche tu” fa seguire un ulteriore riferimento al poeta romantico inglese William Wordsworth.

Taylor ha deciso di pubblicare la suddivisione delle tracce di “Folklore” così come le ha immaginate durante la loro creazione. Dividendole in capitoli in base alla loro capacità di incastrarsi tematicamente, sta pubblicando una serie di EP composti da quest’ultime. Il primo, intitolato “The escapism chapter“, trova al suo interno proprio “the lakes” insieme a “seven“, “epiphany“, “mirrorball“, il duetto insieme a Bon Iver “exile” e il singolo ufficiale tratto dall’album, “cardigan“.

Ora non vi resta che dare un ascolto alla nuova traccia, se ancora non l’avete fatto, e farci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Traduzione del testo di the lakes di Taylor Swift

[Verso 1]

Non è romantico come tutte le mie elegie mi lodano?

Non sono fatta per tutti questi cinici cloni

Questi cacciatori con i telefoni

[Ritornello]

Portami ai laghi dove tutti i poeti sono andati a morire

Non appartengo, e mio amato, neanche tu

Queste montagne di Windermere sembrano un posto perfetto per piangere

Sto partendo, ma non senza la mia musa

[Verso 2]

Ciò che dovrebbe essere sepolto sotto la mia pelle

In onde di dolore che fermano il cuore

Sono arrivata troppo lontana per guardare dei viscidi vantarsi

Dicendomi quanto valgono le mie parole

[Ritornello]

Portami ai laghi dove tutti i poeti sono andati a morire

Non appartengo, e mio amato, neanche tu

Queste montagne di Windermere sembrano un posto perfetto per piangere

Sto partendo, ma non senza la mia musa

[Bridge]

Voglie le aurore e prose tristi

Voglio vedere la wisteria crescere sopra i miei piedi

Perchè sono anni che non mi muovo

E voglio te proprio qui

Una rosa rossa è cresciuta in mezzo a un suolo ghiacciato

Con nessuno attorno per poterlo twittare

Mentre faccio il bagno nelle piscine sulla scogliera

Con il mio amore calamitoso e insormontabile dolore

[Ritornello]

Portami ai laghi dove tutti i poeti sono andati a morire

Non appartengo, e mio amato, neanche tu

Queste montagne di Windermere sembrano un posto perfetto per piangere

Sto partendo, ma non senza la mia musa

No, non senza di te

Testo di the lakes di Taylor Swift

[Verse 1]

Is it romantic how all my elegies eulogize me?

I’m not cut out for all these cynical clones

These hunters with cell phones

[Chorus]

Take me to the Lakes where all the poets went to die

I don’t belong and, my beloved, neither do you

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

I’m setting off, but not without my muse

[Verse 2]

What should be over burrowed under my skin

In heart-stopping waves of hurt

I’ve come too far to watch some namedropping sleaze

Tell me what are my words worth

[Chorus]

Take me to the Lakes where all the poets went to die

I don’t belong and, my beloved, neither do you

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

I’m setting off, but not without my muse

[Bridge]

I want auroras and sad prose

I want to watch wisteria grow right over my bare feet

‘Cause I haven’t moved in years

And I want you right here

A red rose grew up out of ice frozen ground

With no one around to tweet it

While I bathe in cliffside pools

With my calamitous love and insurmountable grief

[Chorus]

Take me to the Lakes where all the poets went to die

I don’t belong and, my beloved, neither do you

Those Windermere peaks look like a perfect place to cry

I’m setting off, but not without my muse

No, not without you