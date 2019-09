Mancano davvero pochi giorni alla pubblicazione su Netflix del film di Breaking Bad dal titolo El Camino, ma nuove informazioni si rincorrono e ci lasciano piacevolmente stupiti, come la presenza nel cast di Jonathan Banks.

Per chi non lo ricordasse, Jonathan Banks in Breaking Bad interpreta il ruolo del mitico poliziotto in pensione Mike Ehrmantraut, ritrovato poi anche nel cast di Better Call Saul.

Breaking Bad film: il ritorno di Ehrmantraut!

Bisogna ammetterlo, Mike Ehrmantraut, il silenzioso e impassibile nonno sicario, è uno dei personaggi più amati della serie tv Breaking Bad. Del suo personaggio conosciamo ancora più dettagli nello spin-off Better Call Saul, ma la notizia di poterlo rivedere, magari al fianco di Jess, ci emoziona davvero molto.

A dare la notizia è stato lo stesso attore Jonathan Banks a spoilerare la sua presenza ne El Camino in occasione del red carpet degli Emmy Awards. Senza battere ciglio l’attore alla domanda di una sua eventuale presenza nel film sequel di Breaking Bad ha risposto sì!

Una risposta che, a detta dello stesso attore, non sarà priva di conseguenze:

“Mi colpiranno in testa per averlo detto” ha dichiarato in tono scherzoso l’attore “Ma sì, perché no? Nessuno di loro fa davvero mai del male.”

Il trailer ufficiale de El Camino

Come già sappiamo, la trama di El Camino si concentrerà sulla fuga di Jesse che segue il finale della serie tv.

In queste ultime ore è stato reso noto anche un secondo trailer che ci mostra delle immagini molto belle e ricche di significato: Jesse che cerca l’aiuto dei suoi amici storici; Jesse in viaggio; Jesse che incontra qualcuno che gli chiede “sei pronto?”… Di chi si tratta? Potrebbe essere proprio Ehrmantraut…

Voi cosa ne pensate?

L’appuntamento imperdibile è su Netflix a partire dall’11 ottobre, intanto, approfittate per un veloce ripasso del finale della serie tv.