Halsey è salita sul palco accompagnata da un pianista per eseguire la cover di “Time After Time” di Cyndi Lauper, in occasione del segmento dedicato alla memoria degli attori, registi, produttori e personaggi della televisione scomparsi nell’anno passato.

La cantante ha voluto annunciare il nuovo disco e rivelare la sua copertina in un modo insolito, avviando una diretta sul suo canale Youtube che l’ha vista protagonista per 7 ore e mezza.

Un periodo ricco di novità e nuovi inizi per la cantante Halsey che solo lo scorso venerdì ha debuttato il nuovo singolo “ Graveyard ” che anticipa l’uscita del nuovo album “ Manic ” già disponibile in pre ordine e che verrà rilasciato ufficialmente il 17 Gennaio 2020 .

Wonder Channel © 2013 All Rights Reserved. Website improved by Alessandro Aru

Acconsento

Questo sito fa uso di cookie di terze parti e tecnici per migliorare l’esperienza di navigazione degli utenti e per raccogliere informazioni sull’utilizzo del sito e per inviare messaggi promozionali sulla base dei comportamenti. Può conoscere i dettagli consultando la nostra privacy policy qui . Cliccando su "Acconsento" accetta l’uso dei cookie; in caso contrario è possibile abbandonare il sito.