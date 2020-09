Biagio Antonacci ha pubblicato il video del suo nuovo singolo “L’amore muore” estratto dal suo ultimo album Chiaramente visibili dallo spazio, il disco di inediti uscito nel 2019.

Il nuovo brano di Biagio Antonacci ci invita alla ricerca interiore di qualcosa di concreto e profondo. “L’amore muore” è un brano che descrive una realtà non semplice di un uomo ormai rassegnato alla suo fallimento. Questo nuovo singolo rispecchia un lato molto riflessivo del cantautore milanese che rivela una certa consapevolezza dei sentimenti negativi che affliggono gli esseri umani.

L’ultimo album di Biagio Antonacci, Chiaramente visibili dalla spazio

Chiaramente visibili dallo spazio è il quindicesimo album di Biagio Antonacci, prodotto da Taketo Gohara, è inciso con la collaborazione di alcuni grandi artisti, tra cui Mauro Refosco, percussionista brasiliano che ha collaborato con David Byrne e i Red Hot Chili Peppers. Attualmente il nuovo disco di Biagio Antonacci occupa il terzo posto nella classifica FIMI degli album più venduti.

Chiaramente visibili dallo spazio è il disco che Biagio Antonacci avrebbe dovuto presentato dal vivo durante la serie di concerti previsti al Teatro Carcano di Milano questo autunno, ma a causa dell’emergenza sanitaria gli eventi sono stati rinviati all’anno prossimo.

Testo di “L’amore muore”

(Strofa 1)

Esserci

Tutto sommato è sempre meglio esserci

Con la testa o solo con l’ipotesi

C’è poco spazio tra la vita e il sogno

Accendi un cero che l’amore muore



(Strofa 2)

Perché ci sono troppi detti inutili

In questi bar che fanno la politica

Ci sono esempi sempre meno utili

Accendi un cero che l’amore muore



(Pre-Ritornello)

Sempre notte e giorno

Sempre poco sonno

Sempre case in fiamme

E sempre gente che ti ascolta

Se ti guardi dentro

Sei un uomo senza più una cura



(Ritornello)

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore, muore

Non hai capito che l’amore muore



(Strofa 2)

Esserci

Tutto sommato hai chiesto scusa poco

Hai fatto i conti simulando perdite

Hai fatto pace senza occhi ludici ma

Non hai capito che l’amore muore



(Pre-Ritornello)

Se ti guardi dentro

Sei un uomo senza più una cura



(Ritornello)

Non hai capito che l’amore muore

Accendi un cero che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito che l’amore muore, muore

È questa l’avventura



(Ponte)

Come stai?

È tanto che ti scrivo che ti scrivo da quest’angolo

Di questo paradiso detto Africa

È qui che ho ritrovato la mia anima

È qui come con mio padre parlo a Dio

Yeah



(Ritornello)

Non hai capito che l’amore muore

Non hai capito

Che l’amore muore