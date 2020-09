Quali sono i film e le serie tv per ragazzi in uscita, in questa settimana, sulle più importanti piattaforme di streaming? Con l’arrivo dell’autunno e dei pomeriggi uggiosi, perché non passare qualche ora in compagnia di un buon film o di una serie tv interessante dopo aver fatto i compiti?

Ecco quindi tutti i titoli dedicati agli adolescenti che puoi trovare su Netflix, Amazon Prime Video e Disney+ in uscita questa settimana.

Film e serie tv per ragazzi in uscita su Netflix

Enola Holmes

Disponibile dal: 23 settembre 2020

23 settembre 2020 Cast: Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill

Millie Bobby Brown, Helena Bonham Carter, Henry Cavill Genere: Giallo

Il primo titolo da suggerire è di sicuro il film Enola Holmes, un giallo con protagonista la grande Millie Bobby Brown (sì, proprio la cara Undi di Stranger Things) nei panni della sorella del famoso investigatore Sherlock Holmes.

La storia, tratta dalla serie di romanzi e fumetti The Enola Holmes Mysteries della scrittrice per ragazzi Nancy Springer, racconta le avventure della giovane sorellina di Sherlock Holmes. Enola, dopo la misteriosa scomparsa di sua madre, si metterà in viaggio verso Londra alla ricerca della donna. Qui, a seguito di alcune sconcertanti scoperte, verrà a conoscenza di una pericolosa cospirazione ai danni di un giovane marchese…

Il film, diretto da Harry Bradbeer, sarà disponibile su Netflix a partire dal 23 settembre. Il cast, accanto alla protagonista già citata Millie Bobby Brown, vede la presenza di Helena Bonham Carter, Henry Cavill, Sam Claflin, Adeel Akhtar e Fiona Shaw.

Jurassic World: Nuove Avventure (Serie TV)

Disponibile dal: 18 settembre 2020

18 settembre 2020 Cast di voci : Vittorio Thermes, Chiara Fabiano, Federico Campaiola (nel doppiaggio in italiano)

: Vittorio Thermes, Chiara Fabiano, Federico Campaiola (nel doppiaggio in italiano) Genere: Animazione, avventura

Direttamente dall’universo di Jurassic Park, è arrivata una serie tv animata d’avventura che lascierà i più piccoli a bocca aperta: Jurassic World: Nuove Avventure.

La storia racconta di un gruppo di ragazzini che vengono invitati per una fantastica avventura sull’Isla Nublar, in particolare in una sezione chiamata “Campo Cretaceo”. Quando i dinosauri prendono però il sopravvento dominando l’isola, i protagonisti dovranno unirsi e combattere con tutte le loro forze per potersi mettere in salvo dalla terribile minaccia.

I temi predominanti, a parte quelli legati all’azione e all’avventura, sono l’amicizia, la collaborazione e l’unione delle forze per superare pericoli e problemi, senza dimenticare che ci saranno tantissimi dinosauri diversi, di tutti i tipi!

La prima stagione della serie è formata da 8 episodi, disponibili sulla piattaforma Netflix a partire dal 18 settembre 2020 già completa di tutte le puntate. I titoli delle varie puntate sono: Campo Cretaceo; Segreti; La transumanza; Quando tutto va in pezzi; Buon Compleanno, Eddie!; Benvenuti a Jurassic World; L’ultimo giorno al campo e Fine della corsa.

Sneakerheads (Serie TV)

Disponibile dal: 25 settembre

25 settembre Cast: Allen Maldonado,Andrew Bachelor,Jearnest Corchado

Allen Maldonado,Andrew Bachelor,Jearnest Corchado Genere: Comedy

Per gli appassionati della moda, e in particolar modo delle scarpe sportive, arriva su Netflix una serie tv comedy dal titolo rivelatore Sneakerheads.

La trama è incentrata sulla storia di Devin, un ragazzo fanatico collezionista di sneakers pronto a tutto per arricchirsi in modo veloce e indolore. Quando il suo amico Bobby lo convince ad intraprendere un’avventura che può rivelarsi una vera fortuna, i due, insieme ad un gruppo di altri ragazzi appassionati di scarpe, si mettono sulle tracce delle famigerate “Zeroes”, le più rare e ricercate tra le sneakers.

La serie tv, creata da Jay Longino, sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 25 settembre 2020, e ha come protagonisti gli attori Allen Maldonado,Andrew Bachelor,Jearnest Corchado.

Film per ragazzi in uscita su Amazon Prime Video

Dragon Trainer

Disponibile dal: 21 settembre 2020

21 settembre 2020 Cast di voci: Flavio Aquilone, Letizia Scifoni (nel doppiaggio in italiano)

Flavio Aquilone, Letizia Scifoni (nel doppiaggio in italiano) Genere: Animazione, fantasy, avventura

Un film d’animazione dedicato ai più piccoli che ha come protagonista un giovane vichingo di nome Hiccup Horrendous Haddock III, figlio di Stoick l’Immenso e leader dell’isola vichinga di Berk.

Nonostante all’inizio sia ritenuto da tutti goffo e mingherlino, il giovane Hiccup si fa notare ben presto per le sue qualità di profondo conoscitore e addestratore di draghi. Tra le prime creature da lui addestrate c’è anche Sdentato, un Furia Buia appartenente ad una razza rarissima. I due diventano presto amici, e una volta che Hiccup ha imparato a cavalcarlo, crea un vero e proprio esercito di cavalieri di draghi.

Il film Dragon Trainer, ispirato alla serie di libri della scrittrice britannica Cressida Cowell, è disponibile su Amazon Prime Video dal 21 settembre 2020.

Film e serie tv per ragazzi in uscita su Disney +

La Società Segreta dei Principi Minori

Disponibile dal: 25 settembre 2020

25 settembre 2020 Cast: Peyton Elizabeth Lee, Faly Rakotohavana, Isabella Blake Thomas

Peyton Elizabeth Lee, Faly Rakotohavana, Isabella Blake Thomas Genere: Spy movie, fantasy

La prima proposta per quanto riguarda Disney + è per uno spy movie fantasy originale della piattaforma dal titolo La Società Segreta dei Principi Minori, una storia che parla di un nuovo tipo di principessa Disney, molto diverso da quello al quale siamo abituati.

La storia parla di Sam, secondogenita della famiglia reale di Illyria che un giorno come tanti nel palazzo in cui è nata, scopre di possedere degli importanti poteri magici e di appartenere, per questo motivo, ad un gruppo segreto formato da tutti i secondogeniti delle famiglie reali. Sam, come tutti i suoi amici, non è interessata alla vita di corte né al suo titolo, scoprirà così, grazie all’organizzazione segreta, quale può essere il suo ruolo nel mondo…

Il film, diretto da Anna Mastro, sarà disponibile su Disney + a partire dal 25 settembre 2020. Per quanto riguarda il cast, nei panni della protagonista troviamo la giovane attrice Peyton Elizabeth Lee (già nota nel mondo Disney per aver interpretato Andy Mack nell’omonima serie tv). Accanto a lei troviamo anche Faly Rakotohavana, Isabella Blake Thomas, Olivia Deeble, Niles Fitch e Skylar Astin.

Il Richiamo della Foresta

Disponibile dal: 25 settembre 2020

25 settembre 2020 Cast: Harrison Ford,Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan

Harrison Ford,Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan Genere: Avventura, drammatico

Uscito al cinema lo scorso 20 febbraio, e penalizzato dalla chiusura delle sale cinematografiche per il lockdown poco dopo, Il Richiamo della Foresta approda finalmente sulla piattaforma di Disney+.

Il film è la quinta trasposizione dell’omonimo classico intramontabile della letteratura di Jack London che parla di John Thornton e della sua speciale amicizia con Buck, un cane salvato dalla crudeltà di un padrone senza cuore e della riscoperta della vita selvaggia e libera. Una storia che commuove ed emoziona parlando di una dei rapporti più profondo e antico tra uomo e animale, quello con il cane.

Il film, diretto da Chris Sanders, sarà disponibile su Disney + a partire dal 25 settembre 2020. Nel cast troviamo, nel ruolo del protagonista, il grande Harrison Ford, e accanto a lui Dan Stevens, Omar Sy, Karen Gillan e Bradley Whitford.

Gli Eroi del Disney Animal Kingdom (Docu-serie)

Disponibile dal: 25 settembre 2020

25 settembre 2020 Cast: Josh Gad (voce narrante originale);

Josh Gad (voce narrante originale); Genere: Documentario

Per fare un tuffo in modo simpatico e spensierato nella vita di decine di specie animali diverse, ecco che arriva su Disney+ la docu-serie originale di National Geographic Gli Eroi del Disney Animal Kingdom.

Negli episodi della storia si potrà osservare da molto vicino come si svolge la vita e il lavoro degli addetti di un parco a tema che ospita animali; nel particolare si tratta del parco Disney’s Animal Kingdom e della sezione The Seas with Nemo & Friends, situati ad Orlando in Florida, nella cittadina di EPCOT. Numerose sono le specie animali che vengono osservate e raccontate in scenari che ricostruiscono alla perfezione il loro habitat naturale e le loro abitudini. Un modo spassoso per imparare e fare nuove conoscenze nel mondo animale, con oltre 300 specie e più di 5000 animali presenti nel parco.

La narrazione, pensata come simpatica e leggera, è affidata ad una star d’eccezione, l’attore Josh Gad (che molti di noi conoscono per aver dato la voce ad Olaf, il pupazzo di neve del film animato Frozen).

Gli Eroi del Disney Animal Kingdom sarà disponibile su Disney+ a partire dal 25 settembre 2020 con tutti i suoi 8 episodi.

