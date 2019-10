Nuovo progetto per Johnny Galecki, il Leonard di The Big Bang Theory, che sta lavorando ad una serie tv chiamata The Squad

Intitolato The Squad, il progetto proviene dal produttore esecutivo Johnny Galecki che ci sta lavorando insieme allo scrittore e produttore esecutivo Anthony Del Broccolo, che in precedenza era uno scrittore e co-produttore esecutivo di The Big Bang Theory. I due trovano terreno comune nel loro reciproco amore per gli eSport competitivi, tema centrale di The Squad.

Galecki è produttore esecutivo sotto il suo marchio Alcide Bava, insieme alla società Holly Brown. Cory Wood di Alcide Bava sarà produttore, mentre la Warner Bros Television, che ha anche prodotto The Big Bang Theory, fungerà da studio.

La trama di The Squad

La serie tv The Squad sarò molto probabilmente una comedy, incentrata su un gruppo di amici appassionati di eSport, ma purtroppo non si conosce molto altro, e nemmeno i possibili nomi che potrebbero far parte del cast.

Questa stagione di The Squad è il secondo progetto sugli eSport che è stato creato dalla CBS, che è molto interessata a creare un pilota su questa tematica. La CBS, infatti ha già lavorato ad un pilot di una serie basata sull’ex proprietario di Echo Fox, Rick Fox, che ha acquistato una società che si occupa proprio di eSport.

Il genere e il tema di The Squad potrebbe far pensare a qualcosa di relativamente simile a The Big Bang Theory, ma meglio non crearsi troppe aspettative, e aspettare nuove notizie al riguardo.

Ti piace il mondo degli eSport? Facci sapere nei commenti cosa pensi di una serie che affronta questo tema…