Dopo il successo, e le polemiche, del Jova Beach Party, Jovanotti torna con un nuovo album dal titolo Lorenzo Sulla Luna, interamente dedicato a cover che hanno come protagonista, appunto, la romantica luna.

A darne annuncio è stato lo stesso Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti, soltanto poche ore fa durante una convention della Universal. L’album non sarà composto da canzoni inedite, ma da cover di canzoni “più o meno famose” che parlano della luna. L’idea nasce dalla volontà del cantautore di festeggiare i 50 anni dello sbarco sulla luna.

La tracklist dell’album Lorenzo Sulla Luna

Al momento non si conosce ancora la tracklist dell’album, e quindi i titoli delle cover che andranno a comporre Lorenzo Sulla Luna, ma di sicuro ad aprire la pista a questo progetto è stata la reinterpretazione di Luna di Gianni Togni, presentata da Jovanotti quest’estate durante i live del Jova Beach Party.

In attesa di conoscere quelle che saranno le canzoni che verranno reinterpretate “alla Jovanotti”, non possiamo perderci il nuovo libro uscito in questi giorni in tutte le librerie, Cronache da una nuova era di Francesco Faraci. Il reporter ha seguito, tappa dopo tappa, tutta l’avventura estiva del Jova Beach Party, creando così un volume che raccoglie tutte le emozioni del progetto.

Lo stesso Jovanotti si è dichiarato molto entusiasta del volume, visto come un vero e proprio diario fotografico:

“Lo considero un libro prezioso- ha dichiarato Jovanotti – perché credo che abbia beccato una frequenza di vibrazione speciale, che gli occhi non vedono ma l’anima registra, e che quelli che c’erano hanno captato contribuendo a generarla.

Attendiamo dunque nuove notizie riguardo all’album di cover Lorenzo Sulla Luna che uscirà il prossimo 29 novembre. Sono molto curiosa di scoprire quali saranno le canzoni scelte!

