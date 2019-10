Sono state ventiquattro ore di fuoco per i fan di Louis Tomlinson che ha sorpreso il pubblico annunciando, prima del rilascio del nuovo singolo “We Made It“, anche i dettagli sull’album di debutto e le date del tour mondiale.



Ma andiamo con ordine.



Dopo l’uscita dei precedenti singoli “Two Of Us” e “Kill My Mind” il cantante inglese aveva più volte dichiarato che il suo album di debutto fosse pronto per essere rilasciato in tempi relativamente brevi.



La lunga attesa dei suoi fan è stata ripagata con un doppio annuncio: titolo e data di rilascio del disco.

Il progetto di Louis si intitola “Walls” e uscirà il prossimo 31 Gennaio.

E non è tutto.



A gran sorpresa Louis ha rivelato che sarà possibile vederlo in concerto molto presto. Il suo tour, che sarà mondiale, partirà a Marzo e farà anche tappa in Italia con un’unica data.

L’11 Marzo 2020 salirà sul palco del Fabrique di Milano. I biglietti saranno in vendita a partire dal 4 Novembre.

“Ho aspettato questo momento da quando ho iniziato la mia carriera solista. Non vedo l’ora di vedervi in tour. Ci saranno altre date che verranno aggiunte a breve! Grazie di tutto!”

Con queste parole ha rilasciato la lista delle città in cui si esibirà.

Per concludere è attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali il suo nuovo singolo “We Made It”, che è stato accompagnato dal video musicale.



La canzone sembra trattare di tematiche diverse: primo su tutti un rapporto che ha superato le difficoltà che gli sono state poste, uscendone fortificato.

“Oh Dio, cosa sarei potuto diventare

Non lo so perchè ci hanno buttato addosso tutto questo quando eravamo così giovani

È stato fatto un bel lavoro

Ho affrontato tutto e quando tu sei qui

Non ho bisogno di dire nient’altro

Non c’è niente al mondo con il quale lo cambierei

Cantando qualcosa di pop sugli stessi quattro accordi

Ero solito preoccuparmi di questo ma non più

Perchè ce l’abbiamo fatta”

Inoltre il cantante ha dichiarato di sentire il ritornello quasi come se fosse un messaggio per i suoi sostenitori, che lo hanno accompagnato e gli sono stati accanto per tutto questo tempo.

“Ora stiamo dicendo addio

Salutiamo i periodi no

Lo sapevo che saremmo stati bene”

Il brano è giunto insieme al video musicale che continua a seguire la storia dei due protagonisti del precedente video di “Kill My Mind”. Sul finale, ha nuovamente rilasciato un’anteprima di quello che sarà il prossimo singolo, proprio come aveva fatto in precedenza.



Sembra aver ingranato la marcia Louis, e chissà cosa avrà in serbo per il pubblico nei prossimi mesi.



In attesa di ascoltare l’album “Walls” in uscita a Gennaio, ora pero’ godiamoci “We Made It”.



Fateci sapere cosa ne pensate!

Testo We Made It

[Chorus]

‘Cause we made it

Underestimated

And always underrated

Now we’re saying goodbye

Waving to the hard times

Yeah, it’s gonna be alright

Like the first time

Met you at your doorstep

Remember how it tasted

Looking into your eyes

Baby, you were still high

Never coming down

With your hand in mine

[Post-Chorus]

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

[Verse 1]

Oh my, I remember those nights

Meet you at your uni

Cheap drinks, drink ‘em all night

Staying out ’til sunrise

Share a single bed and tell each other what we dream about

Things we’d never say to someone else out loud

We were only kids just tryna work it out

Wonder what they’d think if they could see us now, yeah

[Chorus]

‘Cause we made it

Underestimated

And always underrated

Now we’re saying goodbye (Goodbye)

Waving to the hard times

Knew that we would be alright

From the first time

Met you at your doorstep

Remember how it tasted

Looking into your eyes

Baby, you were still high

Never coming down

With your hand in mine

[Post-Chorus]

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, oh)

[Verse 2]

Oh God, what I could’ve become

Don’t know why they put all of this on us when we’re so young

Done a pretty good job dealing with it all

When you’re here, don’t need to say no more

Nothing in the world that I would change it for

Singing something pop-y on the same four chords

Used to worry ‘bout it but I don’t no more, yeah

[Chorus]

‘Cause we made it

Underestimated

And always underrated

Now we’re saying goodbye (Goodbye)

Waving to the hard times

Smoke something, drink something

Yeah, just like the first time

Met you at your doorstep

Remember how we tasted

Looking into your eyes

Baby, you were still high

Never coming down

With your hand in mine

[Post-Chorus]

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

With your hand in mine

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

No, no, no, no

‘Cause we made it

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Yeah, ’cause we made it

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Never coming down

With your hand in mine

[Outro]

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Traduzione testo We Made It

[Ritornello]

Perchè ce l’abbiamo fatta

Sottovalutati

E sempre sottostimati

Ora stiamo dicendo addio

Salutando i momenti no

Yeah, andrà tutto bene

Come la prima volta

Ti ho incontrato sull’uscio di casa

Ricordo che sapore aveva

Mentre ti guardavo negli occhi

Baby, eri ancora su di giri

Non verrò mai giù

Con la tua mano nella mia

[Post-Ritornello]

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

[Verso 1]

Oddio, mi ricordo di quelle notti

Ti ho incontrato all’università

Drink economici, li abbiamo bevuti tutta la notte

Stando svegli fino all’alba

Condividere un letto singolo e scambiarci i nostri sogni

Cose che non diremmo agli altri ad alta voce

Eravamo solo dei bambini che tentavano di far funzionare le cose

Mi domando cosa penserebbero se ci vedessero ora, già

[Ritornello]

Perchè ce l’abbiamo fatta

Sottovalutati

E sempre sottostimati

Ora stiamo dicendo addio (addio)

Salutando i momenti no

Yeah, andrà tutto bene

Come la prima volta

Ti ho incontrato sull’uscio di casa

Ricordo che sapore aveva

Mentre ti guardavo negli occhi

Baby, eri ancora su di giri

Non verrò mai giù

Con la tua mano nella mia

[Post-Ritornello]

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

[Verso 2]

Oh Dio, cosa sarei potuto diventare

Non lo so perchè ci hanno buttato addosso tutto questo quando eravamo così giovani

È stato fatto un bel lavoro

Ho affrontato tutto e quando tu sei qui

Non ho bisogno di dire nient altro

Non c’è niente al mondo con il quale lo cambierei

Cantando qualcosa di pop sugli stessi quattro accordi

Ero solito preoccuparmi di questo ma non più

[Ritornello]

Perchè ce l’abbiamo fatta

Sottovalutati

E sempre sottostimati

Ora stiamo dicendo addio (addio)

Salutando i momenti no

Yeah, andrà tutto bene

Come la prima volta

Ti ho incontrato sull’uscio di casa

Ricordo che sapore aveva

Mentre ti guardavo negli occhi

Baby, eri ancora su di giri

Non verrò mai giù

Con la tua mano nella mia

[Post-Ritornello]

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Con la tua mano nella mia

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

No, no, no, no

Perchè ce l’abbiamo fatta

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Yeah, perchè ce l’abbiamo fatta

(Yeah, yeah, yeah, yeah)

Non verrò mai giù

Con la tua mano nella mia