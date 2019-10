Dopo il finale sospeso della prima stagione di The End of the F***ing World, ecco il trailer della seconda.

The End of the F *** ing World tornerà finalmente sui nostri schermi tra poche settimane, ma il trailer della seconda stagione rilasciato nelle ultime ore ci lascia in sospeso con un enorme quesito. Abbiamo assolutamente bisogno di risposte!

Il nuovo trailer di The End of the F***ing World 2 si è concentrato su Alyssa (Jessica Barden) e la nuova arrivata Bonnie (interpretata da Naomi Ackie), un outsider con un passato travagliato e una connessione ad Alyssa. In poche parole, i fan sono ancora in attesa di risposte su quell’enorme cliffhanger nel finale della prima stagione.

Analisi del trailer di The End of the F***ing World 2

Gli spettatori ricorderanno che la prima stagione si è conclusa con uno sparo mentre la polizia rincorreva James (Alex Lawther) e Alyssa. La scena finale mostrava James che correva su di una spiaggia prima che lo sparo risuonasse e la scena diventasse nera. Non ci è stato quindi rivelato il destino di James e il trailer della seconda stagione ci mostra la reazione di Alyssa, ma non aggiunge nulla riguardo al povero James.

“Sono Alyssa, ho diciannove anni e pensavo di aver già avuto il giorno più brutto della mia vita”, dice Alyssa in voice over sulle scene. “Ma in realtà è peggio“

Quindi, considerando che la nuova serie riprende due anni dopo i fatti raccontati, e considerando che sembra che Alyssa stia pianificando un matrimonio e “nuovo inizio”, dobbiamo davvero sapere: James è vivo oppure no?

The End of the F *** ing World si basa sulla pluripremiata serie di fumetti di Charles Forsman, e la seconda stagione ha dato via alle riprese all’inizio del 2019.

La nuova stagione verrà lanciata su Netflix a partire dal 5 novembre, e solo allora, speriamo, riceveremo qualche risposta in più ai nostri quesiti

E voi cosa ne pensate? James sarà ancora vivo nella seconda stagione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.