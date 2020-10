La 24enne appare nel nuovo film Borat 2 nei panni della figlia di Borat.

Maria Bakalova è un’attrice nata il 4 giugno 1996 a Burgas, in Bulgaria.

È relativamente nuova nella scena cinematografica. Il suo primo credito come attrice su IMDb è del 2015 in una serie che si chiama Tipichno. Ha recitato anche in Gomorra nel 2017 come l’amica Elvana.

Oltre a recitare, canta e suona il flauto dall’età di sei anni.

Qual è il ruolo di Maria in Borat 2 o Borat – Seguito di film cinema?

Attenzione agli spoiler se non hai visto Borat 2.

Maria interpreta Tutar, la figlia di 15 anni di Borat. Il suo personaggio viene anche chiamato Sandra Jessica Parker nel film.

Ad un certo punto del film, Borat cerca di offrire Tutar al Vice Presidente come dono cerimoniale nel tentativo di rendere onore al Kazakistan.

Maria è coinvolta in molte delle scene più comiche e oltraggiose del film, inclusa una scena controversa con Rudy Giuliani in cui viene indotto con l’inganno a un’intervista con Tutar, fingendosi giornalista.

Secondo quanto riferito, Rudy può essere visto con le mani sui pantaloni nella clip e prima che le cose possano peggiorare ulteriormente, Sacha Baron Cohen entra come Borat dicendo: “Ha 15 anni. È troppo vecchia per te”. Poi fuggono.

Rudy ha detto che stava semplicemente rimuovendo un microfono da sotto la maglietta.

Alla fine del film Tutar decide di diventare una giornalista, proprio come Borat.