Ve lo ricordate quel piccolo elefentino che aveva conquistato un mondo intero con la sua dolcezza? Ovvio che si, era e sarà sempre parte della nostra infanzia.

Stiamo parlando di Dumbo nel caso vi fosse sfuggito!

A pochi giorni dall’uscita del trailer in lingua originale, finalmente possiamo farvelo vedere anche nella sua versione italiana.

Informazioni sul film “Dumbo”

Nel nuovo film di Dumbo, diretto dal famosissimo Tim Burton, sembrerebbero esserci delle novità rispetto alla versione originale.

Il nuovo film, nonostante sia una semplice rivisitazione in chiave live action del classico film d’animazione Disney, sbarcato nel lontano 1941, avrà qualche sorpresa!

Volete avere già quale piccolo spoiler?

Inanzitutto, rispetto alla versione originale, sembrerebbe che il piccolo elefantino inizi a volare sin da subito invece di dover aspettare fino alla fine per poter veder il suo “dono”.

Inoltre, Tim Burton ha deciso anche di far mostrare al pubblico cosa succederà a Dumbo (e anche al circo) dopo che le sue abilità saranno rese note a tutti.

L’elefantino inoltre sarà lo zimbello del circo a causa delle orecchie dalle dimensioni enormi e sproporizionate. La situazione però si rovescerà del tutto quando scopriranno del suo fantastico dono..

Curiosi di vederlo? Sappiate però che non siete gli unici! Non ci resta altro che guardare il trailer aspettando l’uscita del film.

Cast del film Dumbo diretto d Tim Burton

Ecco la lista del cast che troveremo nel film di Dumbo:

Colin Farrell (Holt Farrier)

Michael Keaton (V. A. Vandemere)

Danny DeVito (Max Medici)

Eva Green (Colette Marchant)

Alan Arkin (J. Griffin Remington)

Nico Parker (Milly Farrier)

Finley Hobbins (Joe Farrier)

DeObia Oparei (Rongo)

Joseph Gatt (Neils Skellig)

Ma quando uscirà nelle sale?

Dopo aver visto il trailer, l’attesa sarà salita alle stelle e sicuramente non vedete l’ora di poterlo finalmente vedere al cinema.

Dumbo di Tim Burton uscirà nelle sale americane il 29 marzo 2019, rimaniamo in attesa per sapere con precisione quando poterlo vedere in Italia!

Sarà disponibile sia in 3D che il 2D e anche in IMAX 3D per il massimo della resa visiva.

Non hai ancora visto il trailer del film Dumbo?

Rimanete sincronizzati per avere maggiori informazioni in merito!