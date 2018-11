Simba, il re della Savana torna ad emozionarci

Il Re Leone non poteva non aggregarsi al filone che sta prendendo vita in quest’ultimo periodo: i remake cinematografici dei grandi classici Disney

Da Mary Poppins, Dumbo, Robin Hood, Aladdin, è arrivato il turno de Il Re Leone che dopo il cartone animato del 1994, arriverà una versione live-action direttamente sul grande schermo. La trama rimarrà intatta, troveremo sempre Simba, Nala, Mufasa e il cattivissimo Scar.

Sinossi ufficiale:Jon Favreau dirige la nuova avventura Disney live action Il Re Leone, un viaggio nella savana africana dove è nato un futuro re. Simba prova una grande ammirazione per suo padre, Re Mufasa, e prende sul serio il proprio destino reale. Ma non tutti nel regno celebrano l’arrivo del nuovo cucciolo. Scar, il fratello di Mufasa e precedente erede al trono, ha dei piani molto diversi e la drammatica battaglia per la Rupe dei Re si conclude con l’esilio di Simba. Con l’aiuto di una curiosa coppia di nuovi amici, Simba dovrà imparare a crescere e capire come riprendersi ciò che gli spetta di diritto.

Disney vuole dare al film una nuova vita dal punto di vista della regia, che sperimentare con tecniche all’avanguardia.

Il Re Leone avrà come regista colui che aveva già diretto Il Libro della Giungla nel 2016: Jon Favreau, e nel cast delle voci grandi star quali Eric Andre come Azizi, Beyoncé come Nala, Billy Eichner come Timon, Chiwetel Ejiofor come Scar, Donald Glover come Simba, James Earl Jones come Mufasa, John Kani come Rafiki, Florence Kasumba come Shenzi, Keegan-Michael Key come Kamari, John Oliver come Zazu, Seth Rogen come Pumbaa e JD McCrary come voce del giovane Simba.

E’ impossibile non notare che la colonna sonora resta sempre il brano orinale della versione del 1994 di Elton John “Circle of Life” vincitrice di due premi Oscar come Miglior colonna sonora e Miglior canzone.

“Il Re Leone è uno dei classici Disney più amati da ogni generazione – ha commentato Daniel Frigo, amministratore delegato di The Walt Disney Company Italia – ed è un’emozione grandissima per noi vedere questi personaggi tornare sul grande schermo in una veste completamente nuova”.

Per vedere Il Re Leone ci tocca aspettare ancora molto tempo. Uscirà in America il 19 Giugno 2019 mentre in Italia il 21 Agosto 2019, ma nel frattempo Disney ci ha regalato il poster ufficiale e il trailer.