L’UNICEF, l’associazione governativa che dal 1946 protegge i diritti dell’infanzia, dal 20 novembre 2018 vanta di una nuova ambasciatrice: Millie Bobby Brown, la giovane attrice britannica nota a livello mondiale per aver dato vita all’iconico personaggio di Undici nella serie di successo targata Netflix “Stranger Things“.

Ed è così che, d’ora in poi, Millie dovrà dividersi tra la lotta per debellare i problemi che affliggono i bambini di tutto il mondo e il Mind Flyer che minaccia le sorti della terra.

D’altronde, chi meglio di Undici può farlo?

Durante l’ufficializzazione dell’entrata di Millie nella grande famiglia di UNICEF, avvenuta a New York City presso la sede principale, la giovane attrice ha tenuto un toccante discorso dove ha reso noti i suoi obiettivi nel suo nuovo incarico:

“Farò luce su tutte quelle questioni che, nella loro vulnerabilità, i bambini e i giovani del mondo hanno dovuto affrontare. Li rappresenterò in luoghi in cui loro, prima d’ora, non avevano avuto modo di accedere per far sentire la propria voce, e mi assicurerò che i bambini e i giovani siano consapevoli dei propri diritti.”

Millie Bobby Brown, infatti, non è stata semplicemente nominata come volto dell’UNICEF, ma è diventata la più giovane ambasciatrice nella storia dell’associazione governativa, diventando così la prima bambina ad assumere il ruolo istituzionale di rappresentante dei diritti dell’infanzia.

La prima ad assumere l’incarico di ambasciatrice fu l’amatissima e compianta Audrey Hepburn, alla quale Millie dedica alcune parole nel proprio discorso:

La mia eroina Audrey Hepburn una volta disse:

“Nel momento in cui cresci, alla fine scopri di avere due mani: una per aiutare gli altri e l’altra per aiutare te stesso”

Ed è esattamente questo che intendo fare, seguendo il suo esempio.

Nel caso mastichiate un po’ di inglese, condivido con voi il video del discorso tenuto da Millie lo scorso 20 novembre.

Che cos’è un ambasciatore UNICEF?

L’incarico ottenuto dalla giovanissima attrice è, come già menzionato, quello di ambasciatrice UNICEF.

Come riportato dal sito ufficiale dell’associazione governativa, il termine fa riferimento ad una persona celebre per il suo contributo al mondo dello spettacolo, dell’arte e dello sport, nonché apprezzata per la sua professionalità e reputazione, che accetta l’incarico di rappresentante UNICEF con l’impegno di dedicare un po’ del proprio tempo alla causa portata avanti dall’associazione. Il compito dell’ambasciatore, nel particolare, è quello di sfruttare la propria notorietà per sensibilizzare l’opinione pubblica sui temi legati ai diritti dell’infanzia e ai problemi che migliaia di problemi nel mondo devono affrontare, tra cui la violenza, la povertà, il bullismo e l’assenza di un’educazione scolastica.

L’incarico viene assegnato dal Comitato Nazionale ed ha una durata di tre anni, ma può essere rinnovato in caso di consenso da ambedue le parti.

Tra gli attuali ambasciatori internazionali ritroviamo nomi conosciutissimi al grande pubblico, tra cui Orlando Bloom, Whoopi Goldberg, Davi Beckham, Leo Messi e Shakira.