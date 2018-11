Esce a sorpresa il nuovo video dei Gazzelle, dal titolo “Scintille“. Con il terzo singolo estratto dall’album “Punk“, con la casa Maciste Dischi. Gazzelle sorprende i fan con l’uscita del videoclip, preceduto già da “Tutta la Vita” e “Sopra“, tre pezzi che anticipano l’album, composto da altri 6 inediti, nei negozi dal 30 novembre.

Nessuno se lo aspettava, e subito sono accorsi i fan, le pagine Facebook a postare l’avvento di questo nuovo singolo, che non fa altro che consacrare una carriera in ascesa. Sembrano secoli fa, quando il cantante romano non appariva nemmeno in foto. Ora non resta che godersi il nuovo singolo ed attendere l’uscita del cd, insieme ai due concerti a Roma e a Milano.

Il Testo di Scintille firmato da Gazzelle

Ti ricordi di me?

Abbiamo fatto scintille

Io mi ricordo lo sai

Pensavo fosse amore, invece erano guai

In fin dei conti sto bene, puoi dormire tranquilla

Che non mi taglio le vene, che non parto per l’ India

Anche se ho gli occhi perduti in mezzo alla giunga

Con gli alberi neri e il cielo che urla

Puoi dormire serena, puoi dormire da Giulia

Quella tua amica iena che non beve mai nulla

E puoi dormire con Fede se è così che ti piglia

Io dormirò ancora nel fondo di una bottiglia

Momenti in cui vorrei non morire mai

Momenti che lo sai fermano il tempo

Momenti che non basta neanche un momento per vivere

E come fossimo ancora in due anche se siamo lontani

Divisi in due

E come fossimo ancora qui

La tua bocca che sbadiglia, sul letto una tua ciglia

Ma io dormirò ancora sul fondo di una bottiglia

Momenti in cui vorrei non morire mai

Momenti che lo sai fermano il tempo

Momenti che non basta neanche un momento

Per vivere

In fin dei conti sto bene (x4)

In fin dei conti sto